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Военный политолог: слова Столтенберга про "Запад-2017" – хитрый маневр

19:1313.07.2017
(обновлено: 19:15 13.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВоенные учения в Калининградской областиВоенные учения в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы в российско-белорусских учениях "Запад-2017". Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik предположил, что в словах Столтенберга есть скрытый смысл.

НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями "Запад-2017", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
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"Мы не наблюдаем немедленной угрозы против какой-либо из стран-союзников. Мы будем пристально следить за учениями "Запад", если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и будут обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом", – сказал Столтенберг в Брюсселе журналистам после заседания Совета Россия – НАТО (СРН). 

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

Россия в четверг в рамках заседания СРН провела брифинг по предстоящим учениям "Запад-2017", а альянс сообщил о своих предстоящих маневрах Trident Javelin 2017, заявил Йенс Столтенберг. 

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Россия намерена провести также брифинги по учениям "Запад-2017" в ОБСЕ и в Москве для военно-дипломатического корпуса, сообщил журналистам постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что открытость России в отношении учений "Запад-2017" вынуждает НАТО признать, что никакой угрозы странам альянса в этих учениях нет. 

"Россия предоставила данные по этим учениям – "Запад-2017" – предоставлены данные о численности военнослужащих, причем отдельно – военнослужащих России и Белоруссии. В таких условиях сказать, что это угроза – сложновато", – отметил Александр Перенджиев. 

В то же время он не исключил, что в словах генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии угрозы от учений "Запад-2017" есть и скрытый смысл.

"Тут ведь вот какой маневр: вблизи наших границ сейчас наблюдается беспрецедентная активность войск НАТО. Недавно прошли учения "Железный волк" в Литве, сейчас проходят учения Sea Breeze на Украине, одновременно в Румынии проходят крупнейшие в истории страны учения, где под 30 тысяч военнослужащих НАТО участвуют (учения Saber Guardian 2017 проводятся одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии – ред.). Все это – откровенно антироссийские учения.  Поэтому я думаю, что Столтенберг своими словами пытается нам такую как бы "ниточку" протянуть: вот мы говорим, что нам не угрожают учения "Запад-2017",  а вы признайте, что все наши учения не угрожают России – ну такой, знаете, "хитрый маневр"", – предположил Александр Перенджиев.

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