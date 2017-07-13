Военный политолог: слова Столтенберга про "Запад-2017" – хитрый маневр

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы в российско-белорусских учениях "Запад-2017". Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik предположил, что в словах Столтенберга есть скрытый смысл.

НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями "Запад-2017", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не наблюдаем немедленной угрозы против какой-либо из стран-союзников. Мы будем пристально следить за учениями "Запад", если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и будут обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом", – сказал Столтенберг в Брюсселе журналистам после заседания Совета Россия – НАТО (СРН).

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

Россия в четверг в рамках заседания СРН провела брифинг по предстоящим учениям "Запад-2017", а альянс сообщил о своих предстоящих маневрах Trident Javelin 2017, заявил Йенс Столтенберг.

Россия намерена провести также брифинги по учениям "Запад-2017" в ОБСЕ и в Москве для военно-дипломатического корпуса, сообщил журналистам постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что открытость России в отношении учений "Запад-2017" вынуждает НАТО признать, что никакой угрозы странам альянса в этих учениях нет.

"Россия предоставила данные по этим учениям – "Запад-2017" – предоставлены данные о численности военнослужащих, причем отдельно – военнослужащих России и Белоруссии. В таких условиях сказать, что это угроза – сложновато", – отметил Александр Перенджиев.

В то же время он не исключил, что в словах генсека НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии угрозы от учений "Запад-2017" есть и скрытый смысл.

"Тут ведь вот какой маневр: вблизи наших границ сейчас наблюдается беспрецедентная активность войск НАТО. Недавно прошли учения "Железный волк" в Литве, сейчас проходят учения Sea Breeze на Украине, одновременно в Румынии проходят крупнейшие в истории страны учения, где под 30 тысяч военнослужащих НАТО участвуют (учения Saber Guardian 2017 проводятся одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии – ред.). Все это – откровенно антироссийские учения. Поэтому я думаю, что Столтенберг своими словами пытается нам такую как бы "ниточку" протянуть: вот мы говорим, что нам не угрожают учения "Запад-2017", а вы признайте, что все наши учения не угрожают России – ну такой, знаете, "хитрый маневр"", – предположил Александр Перенджиев.

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