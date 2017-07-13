Политолог об итогах саммита Украина-ЕС: Европа не считает Киев равным

Украина и ЕС подвели итоги саммита в Киеве, однако совместного заявления по дальнейшему сотрудничеству принято не было. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik выразил мнение, что европейцы тем самым показали истинное отношение к Киеву.

Украина и ЕС на саммите в Киеве подвели итоги совместной работы по внедрению реформ в стране и развитию двусторонних отношений. При этом по его результатам не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют планы по дальнейшему сотрудничеству. По информации СМИ, это связано с разногласиями внутри ЕС по видению будущих взаимоотношений с Украиной, которая стремится когда-нибудь стать членом Евросоюза.

Ранее в четверг "Европейская правда" сообщила, что Киев настаивал, чтобы совместное заявление содержало фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации, где говорится о том, что ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". По мнению украинских СМИ, это говорит о неудаче переговоров.

Вместе с тем, подводя итоги двухдневного саммита, Петр Порошенко заявил, что Киев обсудил с Евросоюзом возможность разработки нового долгосрочного плана по поддержке Украины.

"Сегодня мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите "Европейской народной партии", наподобие "плана Маршалла" для Украины", – заявил украинский президент.

По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту страны. Порошенко также призвал начать разработку "дорожной карты" по дальнейшему сближению Украины с Евросоюзом.

В свою очередь пресс-служба украинского правительства сообщила, что Киев и Евросоюз договорились активизировать усилия по реализации совместной программы проведения реформ в стране. Их реализация позволит Украине получить очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 млн евро.

Саммит Украина-Евросоюз открылся в Киеве в среду. Основными темами стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько считает, что отказ ЕС включить в итоговое заявление саммита фразу про "европейские стремления Украины" показывает истинное отношение европейских политиков к украинским партнерам.

"Евросоюз отказался включать в итоговое заявление эти мантры, потому что в дальнейшем они породили бы не просто такие же мантры, а целое облако разного рода мантр со стороны Украины – требований, просьб, документов, меморандумов и т.д. Поэтому из осторожности эту фразу решили исключить. И в данной ситуации это показывает не только отношение к, скажем так, европейским перспективам Украины по членству в ЕС, но и то, как европейцы относятся к Украине, украинским элитам – как к неравноправным партнерам. Европа не пошла даже на какую-то риторику, на какие-то слова, декларации, у европейцев терпения не хватило, они не считают украинских партнеров равными себе", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

При этом он обратил внимание на слова украинского лидера, который в целом остался доволен саммитом Украина-ЕС.

"Порошенко, конечно, выразил свое удовлетворение, что еще ему остается. Я вообще за последние три года не помню, чтобы какие-либо представители украинской элиты откровенно заявляли о своих ошибках, разве что только какие-нибудь отставные, вроде Леонида Кучмы – они могут сказать что-либо честно. А Порошенко нужно готовиться к выборам, а тут он выйдет и скажет: "дорогие граждане Украины, евроассоциация провалилась, мы никогда не войдем в Евросоюз, не видать нам никогда ни европейских пенсий, ни европейских зарплат". Конечно, он не мог этого сделать и заявил о том, что европейские партнеры поддерживали и будут поддерживать его – Петра Алексеевича. Но европейские политики, конечно, никак не строят свои планы в зависимости от пожеланий президента Украины", – считает политолог.

По его мнению, для европейских политиков Украина представляет просто определенный актив.

"Для них это та страна, которую можно каким-то образом использовать: например, очень дешево покупать лес-кругляк, может быть, скупить там плодородные земли, может быть, в будущем выращивать там культуры, истощающие почву, вроде рапса. Вот для этих целей Украина подходит. И вот в этом статусе – такой полуколонии – Украина действительно обсуждается европейцами. Но когда речь заходит о том, что Украина претендует на вхождение в Евросоюз, о каких-то дотациях, никто ей помогать не хочет", – заключил Богдан Безпалько.