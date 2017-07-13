Политолог об итогах саммита Украина-ЕС: Европа не считает Киев равным

Украина и ЕС на саммите в Киеве подвели итоги совместной работы по внедрению реформ в стране и развитию двусторонних отношений. При этом по его результатам не было принято традиционного для таких мероприятий совместного заявления, в котором стороны декларируют планы по дальнейшему сотрудничеству. По информации СМИ, это связано с разногласиями внутри ЕС по видению будущих взаимоотношений с Украиной, которая стремится когда-нибудь стать членом Евросоюза.
Ранее в четверг "Европейская правда" сообщила, что Киев настаивал, чтобы совместное заявление содержало фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации, где говорится о том, что ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". По мнению украинских СМИ, это говорит о неудаче переговоров.
"Сегодня мы обсудили возможности подготовки нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите "Европейской народной партии", наподобие "плана Маршалла" для Украины", – заявил украинский президент.
По его словам, такой план должен способствовать стабилизации и экономическому росту страны. Порошенко также призвал начать разработку "дорожной карты" по дальнейшему сближению Украины с Евросоюзом.
В свою очередь пресс-служба украинского правительства сообщила, что Киев и Евросоюз договорились активизировать усилия по реализации совместной программы проведения реформ в стране. Их реализация позволит Украине получить очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 млн евро.
Саммит Украина-Евросоюз открылся в Киеве в среду. Основными темами стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько считает, что отказ ЕС включить в итоговое заявление саммита фразу про "европейские стремления Украины" показывает истинное отношение европейских политиков к украинским партнерам.
"Евросоюз отказался включать в итоговое заявление эти мантры, потому что в дальнейшем они породили бы не просто такие же мантры, а целое облако разного рода мантр со стороны Украины – требований, просьб, документов, меморандумов и т.д. Поэтому из осторожности эту фразу решили исключить. И в данной ситуации это показывает не только отношение к, скажем так, европейским перспективам Украины по членству в ЕС, но и то, как европейцы относятся к Украине, украинским элитам – как к неравноправным партнерам. Европа не пошла даже на какую-то риторику, на какие-то слова, декларации, у европейцев терпения не хватило, они не считают украинских партнеров равными себе", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.
При этом он обратил внимание на слова украинского лидера, который в целом остался доволен саммитом Украина-ЕС.
"Порошенко, конечно, выразил свое удовлетворение, что еще ему остается. Я вообще за последние три года не помню, чтобы какие-либо представители украинской элиты откровенно заявляли о своих ошибках, разве что только какие-нибудь отставные, вроде Леонида Кучмы – они могут сказать что-либо честно. А Порошенко нужно готовиться к выборам, а тут он выйдет и скажет: "дорогие граждане Украины, евроассоциация провалилась, мы никогда не войдем в Евросоюз, не видать нам никогда ни европейских пенсий, ни европейских зарплат". Конечно, он не мог этого сделать и заявил о том, что европейские партнеры поддерживали и будут поддерживать его – Петра Алексеевича. Но европейские политики, конечно, никак не строят свои планы в зависимости от пожеланий президента Украины", – считает политолог.
По его мнению, для европейских политиков Украина представляет просто определенный актив.
"Для них это та страна, которую можно каким-то образом использовать: например, очень дешево покупать лес-кругляк, может быть, скупить там плодородные земли, может быть, в будущем выращивать там культуры, истощающие почву, вроде рапса. Вот для этих целей Украина подходит. И вот в этом статусе – такой полуколонии – Украина действительно обсуждается европейцами. Но когда речь заходит о том, что Украина претендует на вхождение в Евросоюз, о каких-то дотациях, никто ей помогать не хочет", – заключил Богдан Безпалько.