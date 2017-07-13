Аналитик: вокруг "Северного потока-2" активизировался торг

Шведский муниципалитет предъявляет новые требования для прокладки газопровода "Северный поток-2". Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik отметил, что в ближайшее время должны начаться переговоры России и Еврокомиссии по проекту.

Ко второй ветке проекта "Северный поток" появились новые требования, сообщило Шведское радио.

Муниципалитет Сельвесборга и администрация провинции Блекинге на юге Швеции потребовали от компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG до начала прокладки трубопровода в экономической зоне королевства представить план по демонтажу труб со дна моря через несколько десятков лет. В настоящее время демонтажного плана нет, поскольку изначально предполагалось, что этим будут заниматься после того, как трубопровод отслужит свой срок.

В муниципалитете надеются, что вопрос будет урегулирован еще до того, как правительство даст разрешение на прокладку труб.

Вопрос о разрешении прокладки "Северного потока-2" рассматривается в Швеции 69 инстанциями. Ранее представитель компании Nord Stream 2 AG в Швеции Ларс Гренстедт сообщил в СМИ, что решение по заявке на прокладку газопровода в шведской экономической зоне может быть принято властями королевства в последнем квартале 2017 года.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук выразил мнение, что европейцы продолжают выторговывать для себя наиболее выгодные условия.

"Все взаимосвязано: Швеция – член Евросоюза, а в ближайшее время должны начаться переговоры между Россией и Еврокомиссией по статусу Nord Stream 2 и его соответствию энергозаконодательству ЕС. Поэтому не только Швеция, а целый ряд стран обсуждают, как проект реализовывать, каким требованиям он должен отвечать. То есть страны стараются влиять, с тем, чтобы их позиция была учтена в итоговом решении, хотят выторговать для себя какие-то условия. Возможно, что шведский муниципалитет озабочен экологическими проблемами, но получается, что он положил дополнительный "кирпичик" в вопрос реализации проекта "Северный поток-2". Однако итоговое решение все равно будет принимать Еврокомиссия, учитывая все пожелания. И даже если Швеция поддержит мнение муниципалитета, все равно финальное мнение будет за Еврокомиссией, в том числе и вопрос о том, должен ли Nord Stream 2 соответствовать Третьему энергопакету", – сказал Роман Ткачук.

Проект "Северный поток —2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с "Северным потоком". Планированием, строительством и дальнейшей эксплуатацией газопровода занимается компания Nord Stream 2 AG.

Для реализации проекта необходимы разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии – в марте этого года, в Дании – в апреле.