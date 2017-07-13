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Аналитик: вокруг "Северного потока-2" активизировался торг

17:3413.07.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный заводВ цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Шведский муниципалитет предъявляет новые требования для прокладки газопровода "Северный поток-2". Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik отметил, что в ближайшее время должны начаться переговоры России и Еврокомиссии по проекту.

Ко второй ветке проекта "Северный поток" появились новые требования, сообщило Шведское радио.

Муниципалитет Сельвесборга и администрация провинции Блекинге на юге Швеции потребовали от компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG до начала прокладки трубопровода в экономической зоне королевства представить план по демонтажу труб со дна моря через несколько десятков лет. В настоящее время демонтажного плана нет, поскольку изначально предполагалось, что этим будут заниматься после того, как трубопровод отслужит свой срок.

Инженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства двух ниток газопровода Северный поток-2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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В муниципалитете надеются, что вопрос будет урегулирован еще до того, как правительство даст разрешение на прокладку труб.

Вопрос о разрешении прокладки "Северного потока-2" рассматривается в Швеции 69 инстанциями. Ранее представитель компании Nord Stream 2 AG в Швеции Ларс Гренстедт сообщил в СМИ, что решение по заявке на прокладку газопровода в шведской экономической зоне может быть принято властями королевства в последнем квартале 2017 года.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук выразил мнение, что европейцы продолжают выторговывать для себя наиболее выгодные условия.

"Все взаимосвязано: Швеция – член Евросоюза, а в ближайшее время должны начаться переговоры между Россией и Еврокомиссией по статусу Nord Stream 2 и его соответствию энергозаконодательству ЕС. Поэтому не только Швеция, а целый ряд стран обсуждают, как проект реализовывать, каким требованиям он должен отвечать. То есть страны стараются влиять, с тем, чтобы их позиция была учтена в итоговом решении, хотят выторговать для себя какие-то условия. Возможно, что шведский муниципалитет озабочен экологическими проблемами, но получается, что он положил дополнительный "кирпичик" в вопрос реализации проекта "Северный поток-2". Однако итоговое решение все равно будет принимать Еврокомиссия, учитывая все пожелания. И даже если Швеция поддержит мнение муниципалитета, все равно финальное мнение будет за Еврокомиссией, в том числе и вопрос о том, должен ли Nord Stream 2 соответствовать Третьему энергопакету", – сказал Роман Ткачук.

Проект "Северный поток —2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с "Северным потоком". Планированием, строительством и дальнейшей эксплуатацией газопровода занимается компания Nord Stream 2 AG.

Для реализации проекта необходимы разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии – в марте этого года, в Дании – в апреле.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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