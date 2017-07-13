Политик: у ЕС общая позиция – не допустить Украину в союз

Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС

Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС

Евросоюз и Киев не смогли договориться по итоговому заявлению саммита Украина-ЕС. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что европейцы уже начинают бояться того проекта, который они развернули на Украине.

Киев и представители Евросоюза не смогли договориться об итоговом заявлении по саммиту Украина-ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда" по результатам встречи президента Украины Петра Порошенко, главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и главы Евросовета Дональда Туска.

По информации издания, Киев настаивал, чтобы совместное заявление содержало фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации. В этом фрагменте говорилось о том, что ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". Однако представители Евросоюза высказались против включения этой строчки.

Как подчеркивает издание, тем самым Юнкер и Туск показали, что сомневаются в истинности стремления Украины к евроинтеграции.

Двухдневный 19-й саммит Украина-ЕС начался в среду, 12 июля, в Киеве, основными темами повестки дня стали конфликт в Донбассе, реализация реформ в стране, а также завершение ратификации соглашения об ассоциации.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что Украине не стоит надеяться на полноценное членство в Евросоюзе. И данная ситуация это лишний раз подтверждает.

"Знаете, сложно комментировать наивные желания украинской стороны быть членом европейского сообщества. Дело в том, что даже в момент государственного переворота на Украине в европейском сообществе очень четко говорили, что разговор о евроинтеграции абсолютно не касается членства Украины в Евросоюзе. Все европейские чиновники однозначно заявляли, что вопрос евроинтеграции касается исключительно рынка Украины, территории Украины и тех целей, которые были поставлены перед Украиной. Членство Украины в ЕС никогда не обговаривалось. Европа уже начинает бояться того проекта, который она запустила на территории Украины. Поэтому о членстве Украины в ЕС не было речи, нет и не будет в ближайшие лет 50", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Ранее стало известно, что пункт о "европейских стремлениях" не нашел поддержки у Нидерландов, Германии и Франции. Однако, по мнению Вадима Колесниченко, в данном случае не играет особой роли, какая именно страна выступила против.

"Это не принципиально, кто выступает против. Это как у карточных игроков, у шулеров – распасы: сегодня одна страна против выступает, завтра – другая, послезавтра – третья. Главное – общая позиция: не допустить Украину в Евросоюз. Хотя бы потому, что бандеровцы на Украине, которые признаны пособниками фашистов, являются национальными героями. Люди, которые уничтожали поляков, сегодня для Украины герои. Кто ж может допустить на свою территорию людей с такой государственной идеологией, с такими принципами. Такую страну боятся. Но, конечно, какая-та бумага будет по итогам принята, но в ней не будет ничего, что можно было считать очередным достижением "шоколадного короля" (Петра Порошенко)", – считает политик.

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