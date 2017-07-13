Военный эксперт: в НАТО нашли новый повод для панических настроений

Планы России и Китая провести совместные военно-морские маневры "Морское взаимодействие-2017" вызвали настороженность в НАТО. В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, чего, по его мнению, опасаются в альянсе.

Россия и Китай готовятся к традиционным совместным военно-морским маневрам "Морское взаимодействие-2017". Первая их фаза стартует в конце июля в Балтийском море, а в сентябре учения переместятся в Японское и Охотское моря.

Такие планы уже вызвали настороженность у некоторых стран НАТО. Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию и Китай в том, что их стратегический союз "угрожает свободному миру".

"В течение многих последних лет Россия и Китай старались скрывать стратегический союз, который их объединяет. Старались создать впечатление, что такого союза нет. Показывали видимость конфликта между собой, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение Запада и даже некоторых руководителей", – заявил Мачеревич.

Он уверен, что Россия и Китай сегодня признали, что "нужно снять камуфляж" и "угрожать свободному миру".

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что в странах НАТО панически боятся военного союза России и Китая.

"Это ритуальный скулеж НАТО, и громче всех там слышен голос Польши. Совместные российско-китайские учения любого масштаба, где бы они ни проводились, на суше или на море, всегда вызывают если не панические, то крайне ревнивые комментарии политиков и генералов в странах НАТО. Особенно чувствительно на учения в Дальневосточном регионе реагирует Япония, поскольку "искрят" японо-китайские отношения вокруг островов в Южно-Китайском море. Но все идет от одного: США, НАТО и союзники страшно боятся военного союза России с Китаем. Напомню, что в прошлом году лидер КНР Си Цзиньпин впервые сказал фразу, которая протрясла Вашингтон и штаб-квартиру НАТО – о вероятности создания военного союза между Китаем и Россией. Раньше мы говорили только о партнерстве. Сейчас же Пекин открыто заявляет о том, что военно-союзнические отношения не исключены. И это, конечно, повод для панических настроений в НАТО. Хотя после саммита G20 в Пентагоне заявляли, что Китай дал согласие и с американцами проводить учения на море", – сказал Виктор Баранец.

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