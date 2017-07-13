Военный эксперт: в США хотят "разжечь костер" между Индией и Китаем

Американские СМИ называют военно-морские учения Индии, США и Японии в Бенгальском заливе "посланием Китаю". Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такая интерпретация – попытка столкнуть Индию и КНР "лбами" и внести разногласия в БРИКС.

Индия, США и Япония проводят крупнейшие военно-морские учения "Малабар" в Бенгальском заливе. В этом году в маневрах участвуют 15 боевых кораблей, две подводные лодки, десятки истребителей и вертолетов. Также в учениях принимает участие американский авианосец типа "Нимиц", флагман индийского флота авианосец "Викрамадитья" и крупнейший японский вертолетоносец "Идзумо".

Учения "Малабар" начали проводить с 1992 года. Изначально они были двусторонними с участием ВМС Индии и США. В июле 2014 года во время восемнадцатых учений в западной части Тихого океана к ним присоединились корабли Японии.

Командир группы американских кораблей на условиях анонимности заявил New York Times, что нынешние маневры являются "посланием Китаю".

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков расценивает такую интерпретацию как попытку "столкнуть лбами" Индию и Китай.

"Это интерпретация СМИ США, они хотят подлить маслица в огонь, разжечь тот костер, который раньше пылал между Индией и Китаем по поводу присутствия в Южно-Китайском море. Но во время недавнего визита (президента США Дональда) Трампа в Индию было заявлено, что данные учения будут проводиться с антитеррористическим уклоном. Кроме того, с определенного времени эти учения проходят в Индийском море, в данном случае в Бенгальском заливе, и это далеко от Китая. Просто кому-то выгодно сталкивать Индию и Китай "лбами", поскольку это может внести разногласия, например, в такую организацию как БРИКС. Но, думаю, это им не удастся", – сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание также на несколько особенностей нынешних учений.

"Если говорить о составе участников, то традиционно в них принимали участие ВМС Австралии и Сингапура. Но в этом году Индия отклонила заявку Австралии на участие. Не США, а именно Индия. Кроме того, индийские моряки и военнослужащие наращивают темпы и качество своего обучения, демонстрируя в некоторых случаях свое превосходство над "непобедимыми" вооруженными силами США. Правда, это условно. Но все равно класс подготовки индийских вооруженных сил растет. В этом году особенность учений и в том, что в них принимают участие два авианосца, один из них – американский, и японский вертолетоносец "Идзумо". Индия выдвинет первый раз свой авианосец "Викрамадитья", на котором базируются самолеты российского производства МиГ-29", – рассказал военный эксперт.

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