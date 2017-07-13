Политолог о санкциях США против РФ: американцы стали менее рациональными

Группа членов Демократической партии в палате представителей конгресса США предложила новую версию законопроекта о санкциях в отношении России и Ирана.
По данным агентства Reuters, документ практически идентичен тому, который около месяца назад поддержал сенат. Ранее демократы в палате представителей пытались предложить другой проект, однако республиканцы воспротивились этим действиям.
Сенат конгресса 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. В документе предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских компаний нефтегазового сектора и банков. Проект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.
Политолог Владимир Киреев в эфире Sputnik высказал мнение, что цель инициаторов принятия нового закона – ограничить свободу маневра для Белого дома в отношениях с РФ.
"То, что одновременно конгрессмены-демократы все-таки выдвинули инициативу импичмента (президента США Дональда) Трампа под предлогом "связей с Россией", говорит о том, что конфликт у него (Трампа) с американской элитой очень глубокий… А Россия в этой ситуации для американской элиты остается "врагом номер один". Поэтому у Трампа становится все меньше свободы маневра в отношениях с Россией, и он вынужден будет встраиваться в русло требований тех, кто требует ужесточить еще больше курс в отношении России", – полагает Владимир Киреев.
По его мнению, действия американской политической системы в последнее время трудно считать рациональными.
"Во всем этом просматривается некая иррациональность. Такое ощущение, что американцы вообще в последнее время стали менее рациональными. При этом у них сформировалось такое представление, что Россия – "враг номер один". Грамотные аналитики в самих США говорят, что это не так – но политическая система действует сама по себе и мнение этих аналитиков отвергает. Поэтому конфликт нарастает", – считает Владимир Киреев.
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