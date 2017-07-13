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Политолог о санкциях США против РФ: американцы стали менее рациональными

14:0913.07.2017
(обновлено: 14:10 13.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Капитолий в в ВашингтонеВид на Капитолий в в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Группа демократов в палате представителей конгресса США предложила новую версию законопроекта о санкциях в отношении РФ. Политолог Владимир Киреев в эфире Sputnik высказал мнение, что цель этого шага – ограничить свободу маневра для Белого дома.

Группа членов Демократической партии в палате представителей конгресса США предложила новую версию законопроекта о санкциях в отношении России и Ирана.

По данным агентства Reuters, документ практически идентичен тому, который около месяца назад поддержал сенат. Ранее демократы в палате представителей пытались предложить другой проект, однако республиканцы воспротивились этим действиям.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Политолог: новые санкции против России ударят по американским интересам
Впрочем, перспективы нового законопроекта туманны. Официальный представитель спикера палаты представителей Пола Райана – Эшли Стронг назвала предпринятый демократами шаг "пижонством". Белый дом также обещал заблокировать данный документ, если он попадет на подпись президенту.

Сенат конгресса 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. В документе предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских компаний нефтегазового сектора и банков. Проект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Политолог Владимир Киреев в эфире Sputnik высказал мнение, что цель инициаторов принятия нового закона – ограничить свободу маневра для Белого дома в отношениях с РФ. 

"То, что одновременно конгрессмены-демократы все-таки выдвинули инициативу импичмента (президента США Дональда) Трампа под предлогом "связей с Россией", говорит о том, что конфликт у него (Трампа) с американской элитой очень глубокий… А Россия в этой ситуации для американской элиты остается "врагом номер один". Поэтому у Трампа становится все меньше свободы маневра в отношениях с Россией, и он вынужден будет встраиваться в русло требований тех, кто требует ужесточить еще больше курс в отношении России", – полагает Владимир Киреев.

По его мнению, действия американской политической системы в последнее время трудно считать рациональными.

"Во всем этом просматривается некая иррациональность. Такое ощущение, что американцы вообще в последнее время стали менее рациональными. При этом у них сформировалось такое представление, что Россия – "враг номер один". Грамотные аналитики в самих США говорят, что это не так – но политическая система действует сама по себе и мнение этих аналитиков отвергает. Поэтому конфликт нарастает", – считает Владимир Киреев. 

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