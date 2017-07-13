Политолог: кампания о "вмешательстве" в выборы США "зацепилась" за Украину

Киев был готов предложить Демпартии США "компромат" на Дональда Трампа во время выборов, сообщают СМИ. Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в деле о "вмешательстве" в выборы США начинается самое интересное.

Украинские официальные лица были готовы предложить Национальному комитету Демократической партии США информацию, способную повредить предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники в Демпартии.

Внештатный работник, привлеченный Нацкомитетом к организации встреч с американцами украинского происхождения, сообщал сотрудникам комитета, что украинские чиновники готовы передать компрометирующие сведения о предвыборной кампании Трампа.

Эта информация касалась, в частности, занимавшего тогда пост главы предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, который был советником экс-президента Украины Виктора Януковича, уточняет CNN.

В Демократической партии, однако, отрицают обвинения в сговоре с украинскими властями. "Эти обвинения ложны", – заявила заместитель директора Нацкомитета партии по связям с общественностью Адриен Уотсон. "Мы не получили никакой информации. Дело не пошло дальше слухов", – рассказал один из источников телеканала.

Во вторник, 11 июля, Белый дом обвинил Украину во вмешательстве в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Национальный комитет Демпартии "фактически сотрудничал" с украинским посольством в поисках компромата на соперников, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Все это "хорошо задокументировано", подчеркнула она.

В посольстве Украины обвинения отвергли, заявив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки.

Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что антироссийская кампания в США начинает "бумерангом" возвращаться к тем, кто ее раздул.

"Еще посмотрим, во что все это дело выльется. Мне кажется, что кампания о "российском вмешательстве", которую раздули мейнстримные и либеральные СМИ в США, обязательно бумерангом к ним вернется, уже сейчас она начинает к ним возвращаться. Все те люди, которые занимались постоянными утечками из штаба Дональда Трампа, и те СМИ, которые сотрудничали с ними – они не имели право это делать, и сейчас правосудие потихонечку начинает до них дотягиваться. В частности, большие проблемы уже возникли у бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Посмотрим, как все это развернется", – сказал Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik.

Политолог отметил, что история с якобы вмешательством РФ в выборы США не имеет ничего общего с действительностью. При этом он обратил внимание, что сами США никогда не отказывались от влияния на политические процессы в других странах.

"Вообще вся эта история с якобы российским вмешательством всегда мне казалась очень смешной. Любая страна, так или иначе, участвует в политических процессах в других странах. Взять хотя бы Барака Обаму, который напрямую пытался добиться того, чтобы Биньямин Нетаньяху не переизбрался премьер-министром (Израиля), Барак Обама выступал в Британии, призывая британцев проголосовать против Brexit. Все это всегда делается. Тут вопрос только в том, действительно ли физически кто-то тасовал бюллетени или же речь идет просто о каком-то политическом влиянии и лоббировании, которое до этого пресловутого "русского дела" просто никто не выносил на свет божий", – отметил политолог.

По его мнению, сейчас начинается "самое интересное".

"Зацепились за Украину, следом зацепятся еще за пару-тройку стран. И вопрос перенасыщенности Вашингтона самыми различными группами влияния из других стран, я думаю, выйдет на первый план, и о нем снова начнут говорить. Ну что ж, если мы в этом деле как-то помогли хотя бы названием нашей страны, то я рад. Интересно, о чем будет разбирательство, запасемся попкорном и посмотрим", – заключил Дмитрий Дробницкий.

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