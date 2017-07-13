Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным вел себя очень жестко.
Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в прошлую пятницу, 7 июля. Их встреча продолжалась более двух часов.
Трамп также признался, что хотел бы поинтересоваться у российского лидера, поддерживал ли тот его во время предвыборной кампании. "Я хотел бы спросить Путина, действительно ли он поддерживал меня", – сказал глава Белого дома.
При этом он подчеркнул, что за время своего президентства предпринял ряд шагов, которые, по его мнению, не должны понравиться Москве.
"Посмотрите, что я сделал. Цены на нефть пошли вниз. Мы направляем сжиженный природный газ в Польшу. Это то, чего не хочет Путин. А еще мы добавили 56 миллиардов долларов на военное оборудование – по сравнению с прошлогодним бюджетом. Путин всего этого не хочет, так почему он должен поддерживать меня?" – сказал Трамп.
Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что свое заявление американский президент адресовал внутренней аудитории.
"Очень интересно было наблюдать за встречей двух лидеров в Гамбурге, но меньше всего у меня – да, наверное, и у всех – сложилось впечатление, что Трамп вел себя жестко на этой встрече. Там произошел момент "химии", был виден контакт между лидерами двух стран. И когда Трамп сейчас говорит, что вел себя жестко, то эти слова не для внешнего пользователя и, тем более, не для президента России. Это слова для Соединенных Штатов, для избирателей и собственного конгресса. Россия до сих пор остается фактором внутренней политики США. Именно так и нужно воспринимать слова Трампа", – сказал Александр Домрин.
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