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Мнение: у слов Трампа о "жесткости" на встрече с Путиным конкретный адресат

12:5213.07.2017
(обновлено: 13:26 13.07.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дональд Трамп заявил, что был "очень жестким" при разговоре с Владимиром Путиным в Гамбурге. Американист Александр Домрин поделился с радио Sputnik своим мнением о том, как нужно расценивать слова американского президента.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным вел себя очень жестко.

Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в прошлую пятницу, 7 июля. Их встреча продолжалась более двух часов.

Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение: Трамп во многих вещах "блуждает в потемках"
"Я был очень жестким в общении с Путиным", – сказал Трамп в интервью агентству Рейтер. В то же время он подчеркнул, что у двух президентов "очень важные отношения, которые могут спасти многие жизни, например, благодаря перемирию (в Сирии)".

Трамп также признался, что хотел бы поинтересоваться у российского лидера, поддерживал ли тот его во время предвыборной кампании. "Я хотел бы спросить Путина, действительно ли он поддерживал меня", – сказал глава Белого дома.

При этом он подчеркнул, что за время своего президентства предпринял ряд шагов, которые, по его мнению, не должны понравиться Москве.

"Посмотрите, что я сделал. Цены на нефть пошли вниз. Мы направляем сжиженный природный газ в Польшу. Это то, чего не хочет Путин. А еще мы добавили 56 миллиардов долларов на военное оборудование – по сравнению с прошлогодним бюджетом. Путин всего этого не хочет, так почему он должен поддерживать меня?" – сказал Трамп.

Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что свое заявление американский президент адресовал внутренней аудитории.

"Очень интересно было наблюдать за встречей двух лидеров в Гамбурге, но меньше всего у меня – да, наверное, и у всех – сложилось впечатление, что Трамп вел себя жестко на этой встрече. Там произошел момент "химии", был виден контакт между лидерами двух стран. И когда Трамп сейчас говорит, что вел себя жестко, то эти слова не для внешнего пользователя и, тем более, не для президента России. Это слова для Соединенных Штатов, для избирателей и собственного конгресса. Россия до сих пор остается фактором внутренней политики США. Именно так и нужно воспринимать слова Трампа", – сказал Александр Домрин.

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