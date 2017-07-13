Эксперт о критике Макроном ФРГ: Франции, безусловно, чего-то не хватает

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в первый день саммита G-20 в Гамбурге

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в первый день саммита G-20 в Гамбурге

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал экономическую политику Германии. Эксперт Павел Тимофеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что суть идей Макрона – реформа в еврозоне.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Германия "извлекает выгоду из дисбаланса в еврозоне".

"Германия лишь выигрывает от проблем в еврозоне. Это нездоровая ситуация", – сказал Макрон в интервью Hamburger Abendblatt.

Он отметил, что своей конкурентоспособностью ФРГ обязана слабостям экономики других стран. "Германия имеет прочную экономику, но у нее есть и демографические проблемы. Существуют экономические и коммерческие дисбалансы между Германией и ее соседями", – добавил он.

Президент Франции пояснил, что "страны, у которых уже есть долг, наращивают его, а те, которые способны конкурировать, становятся еще более конкурентоспособными". Также Макрон отметил необходимость единства и гармоничного развития ЕС, добавив, что странам необходимо выработать подходящий для всех экономический сценарий.

"Мы все ответственны за то, чтобы уровень развития еврозоны был таким, какой она заслуживает", – резюмировал глава Франции.

В эфире радио Sputnik научный сотрудник отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Павел Тимофеев высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон скорее не критикует, а предлагает варианты назревшей реформы еврозоны.

"Он не обвиняет Германию, а объясняет свой взгляд, как реформировать еврозону, какую роль он отводит и Франции, и Германии. Было бы странно, если он стал бы напрямую обвинять Германию, учитывая, что вчера Макрон и (канцлер ФРГ) Ангела Меркель целый день провели в итальянском Триесте. И сегодня они увидятся, и вряд ли, что он стал бы делать такие публичные заявления. Он просто заявил: "да, я понимаю, что Германия – это сильнейшая экономика Европы, но ФРГ по большому счету пользуется той ситуацией, в которой оказалась европейская экономика сейчас". И он считает, что эту ситуацию необходимо изменить", – отметил Павел Тимофеев.

Он добавил, что заявления Макрона связаны с тем, что экономика Франции находится в довольно сложной ситуации в последние годы.

"Франции, безусловно, чего-то не хватает. И это вопрос, который опять упирается в экономику. Макрон пришел к власти на фоне достаточно сложной экономической ситуации во Франции в последние десять лет. Ее не смогли изменить ни (экс-президенты Франции Николя) Саркози, ни (Франсуа) Олланд. Макрон провозгласил проведение серьезных структурных реформ: довольно болезненных, связанных с урезанием социальных программ, поддержкой бизнеса. И собственно, Макрон сейчас говорит о том, что, конечно, Франция не должна сидеть, сложа руки, и ждать, когда что-то сделает Германия. Как он выразился – Германия должна действовать, но и Франция должна действовать. И в этом плане, я думаю, Макрон дает себе отчет, насколько болезненны экономические реформы, которые будет проводить Франция для того, чтобы укрепить свои позиции в еврозоне", – заключил Павел Тимофеев.

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