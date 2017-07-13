Американист: импичмент Трампа сейчас невозможен, но "первый выстрел" сделан

В палате представителей США выступили с инициативой об импичменте президента Дональда Трампа. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что конгрессмены запустили "пробный шар", чтобы выявить расстановку сил в конгрессе.

Два члена палаты представителей США демократы Брэд Шерман и Эл Грин выступили с инициативой об импичменте президента США Дональда Трампа. Это следует из резолюции, распространенной самим Шерманом 12 июля.

Шерман и Грин утверждают, что Трамп якобы препятствовал правосудию в ходе расследования "связи" его предвыборной кампании с Россией.

По их мнению, Трамп "нарушил клятву президента в части защиты Конституции", а именно – использовал служебное положение "для давления на расследование российского вмешательства". Конгрессмены уверены, что именно это привело к увольнению экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Предложение конгрессменов-демократов было раскритиковано в Белом доме.

"Я думаю, это совершенно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле", – заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что конгрессмены запустили "пробный шар" с целью выявить общественное мнение и расстановку сил.

"Я совершенно уверен, что это просто пробный шар, первый выстрел с целью прозондировать почву и продолжать нагнетать атмосферу вокруг Трампа, подготавливать общественное мнение. Но самого импичмента в настоящее время, конечно, не может быть. Предлог, который они высказали, действительно смехотворен. Ведь президент имеет конституционное право увольнять главу ФБР. Значит, он не нарушил никакого закона. Но вся эта кампания вокруг Трампа имеет серьезные намерения. Потому что этот вопрос требует личного голосования в палате представителей. В итоге будет понятно, кто присоединится, будет понятен баланс сил. Кроме того, через год состоятся промежуточные выборы в сенат и палату представителей. И многие уже сейчас могут задуматься, а стоит ли голосовать за республиканцев или перекинуться на сторону демократов", – сказал Дмитрий Михеев.

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