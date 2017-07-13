Иван Цыбин: Тамара Миансарова была удивительной женщиной

В Москве на 87-м году жизни скончалась легенда советской эстрады Тамара Миансарова. Режиссер и телеведущий Иван Цыбин в эфире радио Sputnik отметил, что Миансарова была не просто певицей, но и уникальной актрисой, проживая свои песни на сцене.

Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни, сообщил РИА Новости супруг певицы Марк Фельдман.

Он рассказал, что Миансарова умерла в среду поздно вечером в Первой градской больнице.

"Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь. Шестого числа ее госпитализировали – воспаление легких", – сказал супруг певицы.

Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в Кировограде. Училась в Московской консерватории, по окончании которой работала концертмейстером в ГИТИСе, но вскоре перешла на эстраду и начала выступать с сольными концертами. Самые известные песни в ее исполнении – "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Топ-топ", "Давай никогда не ссориться".

Режиссер и телеведущий Иван Цыбин в эфире радио Sputnik назвал смерть певицы огромной утратой.

"Тамара Миансарова преподавала в ГИТИСе, в частности, Алика Смехова ее ученица, Юлиан ее ученик, некоторые мои коллеги у нее учились, телевизионщики – просто для себя, чтобы поставить голос, поставить правильно дыхание. Это была удивительная, милая, невысокого роста, скромная женщина, которая была действительно кумиром миллионов людей в нашей стране. Безумно жаль, что она ушла, это большое горе для всех. Тамара Миансарова, пожалуй, первая советская певица, которая начала побеждать за границей: 1962 год – Хельсинки, 1963 год – Сопот. Это была уникальная актриса, действительно актриса, которая каждую песню проживала на сцене. И "Черный кот", и "Пусть всегда будет солнце", и "Топ-топ" – это такие "шлягерища", которые останутся в сердцах миллионов наших людей, и навсегда останутся "спаяны" с именем Тамары Миансаровой", – сказал Иван Цыбин.

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