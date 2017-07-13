Эксперт: фильм о "лесных братьях" – новая "пропагандистская пушка" НАТО

В МИД РФ возмутилась видеороликом о "лесных братьях", опубликованном НАТО в Twitter. Эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik рассказал, зачем, по его мнению, альянсу потребовалась эта подзабытая тема.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала видеоролик, в котором НАТО представила героями борцов с советской властью в странах Прибалтики, многие из которых служили в рядах гитлеровской армии. Дипломат выразила надежду на то, что мировая общественность правильно оценит эту "отвратительную акцию".

"Помню, как полгода назад мировая общественность, включая центральные СМИ, обсуждала, можно ли ставить танцы на тему Холокоста. Очень надеюсь, что эти же люди, которым, по их словам, небезразлично бережное отношение к трагическим страницам истории, дадут оценку натовской отвратительной акции. Надеюсь, никому не надо напоминать про массовые казни, в которых были задействованы те, кто затем стал называть себя "Лесными братьями", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее НАТО разместила в интернете восьмиминутный видеоролик, в котором "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от Советского Союза и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность. Авторы видео также отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.

Мария Захарова попросила журналистов, историков и политологов не оставаться безразличными.

"Это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а "Лесные братья" — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?" — подчеркнула Захарова.

Так называемые "лесные братья" в 1944-1953 годах активно боролись с советской властью на территории стран Прибалтики, многие из них воевали в рядах местных батальонов СС.

Независимый эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в НАТО подготовили новое пропагандистское оружие из материала, который уже не актуален даже в странах Прибалтики.

"Необходимость педалирования темы "лесных братьев" в самих прибалтийских странах отпала, этот вопрос сейчас абсолютно не актуальный, местные элиты к нему уже практически не обращаются. Самый активный период у них был лет десять–пятнадцать назад. Сейчас инициатива идет не от прибалтийских стран. Это надо НАТО. У НАТО сейчас какое-то сумасшедшее поветрие защищать балтийский фланг от "российской агрессии". НАТО надо показать, что Россия якобы хочет совершить какие-то агрессивные действия против этих стран, которые являются членами НАТО. Мол, НАТО надо активно крепить безопасность на этом фланге, проводить там учения, держать на постоянной основе свои войска, увеличивать их количество и все время кричать о российской агрессии. Думаю, что это единственный повод для того, чтобы эту тему снова поднимать на щит. А наш МИД совершенно правильно на это дело реагирует. Поскольку НАТО фактически бряцает информационным оружием, заряжает новые пропагандистские пушки", — сказал Игорь Николайчук.







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