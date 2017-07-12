Политолог: Киев получил из США плохую новость

Кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рей заявил о готовности изучить возможное вмешательство украинских чиновников в выборы в США. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что эта история напомнила о том, что Киев хотел бы забыть.

Кандидат президента Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рей выразил готовность изучить возможное вмешательство украинских чиновников в президентскую кампанию в США.

В ходе сенатских слушаний сенатор Линдси Грэм привел выдержку из статьи в издании Politico, где утверждалось, что украинские чиновники пытались дискредитировать Трампа и его советников и помочь кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Вы согласны, что Украина не имела права вмешиваться в выборы?" – спросил Грэм. "Я согласен с вами", – ответил Рей.

"Я буду рад это сделать", – ответил он на дополнительный вопрос сенатора, готов ли Рей изучить обоснованность этих претензий к Украине.

Накануне первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что сотрудничество Национального комитета Демпартии с Украиной "хорошо задокументировано".

Политолог, член экспертного совета Института социально- экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что слова кандидата на пост директора ФБР – плохая новость для Киева.

"В первом приближении это – не очень хорошая новость для киевских властей. Поскольку и их публичная позиция, и реальное поведение говорили о том, что киевские власти в период избирательной кампании 2016 года в США полностью поддерживали Хиллари Клинтон. Это реальный факт, а не какие-то домыслы или предположения. И с учетом этого обстоятельства данная новость – действительно плохая для Киева", – сказал Алексей Зудин.

Украинским властям, очевидно, хотелось бы, чтобы в Белом доме не вспоминали о той старой истории. Но, по словам политолога, Вашингтон уже о ней вспомнил – и, несомненно, напомнит о ней и Киеву.

"В ближайшей, а возможно, и в среднесрочной перспективе обстоятельства поддержки Киевом Хиллари Клинтон на выборах 2016 года могут быть использованы нынешней администрацией (президента США Дональда) Трампа как один из инструментов давления на киевские власти", – полагает Алексей Зудин.

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