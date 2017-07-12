Эксперт: ВМС США у нас "под боком" – не самое приятное, но ЧФ к этому готов

В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота РФ. Военный историк Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik отметил, что Украина в последнее время активно "подтягивает" в Черное море морские силы недружественных России стран.

В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Береговые и корабельные соединения подняты по тревоге, ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море.

"В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки", – говорится в сообщении.

Проверка продлится несколько дней и пройдет на полигонах в Крыму и Черном море.

Ранее на этой неделе в Черном море начались американо-украинские учения Sea Breeze – 2017, в которых принимают участие военнослужащие 17 стран. Они продлятся до 22 июля. Корабли, самолеты и береговые технические средства Черноморского флота, а также спутники орбитальной группировки ВКС России ведут наблюдение за этими маневрами.

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым" Сергей Ченнык считает, что данная проверка в определенной степени связана с активностью украинских и западных военных в Черном море.

"Прямо связывать с учениями Sea Breeze не имеет смысла хотя бы потому, что это в принципе плановые учения, которые проводятся уже много лет и сценарий их, в общем-то, никогда не менялся. Но в то же время, конечно, очень неприятно, что Украина в настоящее время к участию в этих учениях подтягивает морские силы государств, которые недружественно настроены по отношению к России. И нахождение военно-морских сил тех же США у нас под боком – это не самое приятное для нас", – сказал Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik.

Поэтому, по его мнению, проверка боеготовности Черноморского флота является абсолютно правильным решением.

"Естественно, что проверка боеготовности нашего флота в текущих непростых внешнеполитических реалиях является абсолютно разумным решением. Это нормально, Черноморский флот укрепляется. И чем больше таких проверок, чем больше выходов в море, тем лучше для личного состава кораблей. Бояться нам ничего не стоит, но быть готовым к происходящему нужно всегда", – отметил Сергей Ченнык.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!