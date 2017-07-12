Эксперт: армия Украины – эффективная? У Порошенко чрезмерные амбиции

Петр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных армий на континенте. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти слова больше говорят об амбициях президента Украины, чем об истинном состоянии дел.

Украинская армия, которая создана за последние три года, "крепка духом" и является одной из самых эффективных армий на континенте, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Современные защитники независимости, территориальной целостности и суверенитета украинского государства тоже доказали и доказывают, что украинская армия, которая создана за последние три года, восстановлена, возрождена, является одной из самых эффективных армий континента", – сказал Порошенко во время поездки в среду в Сумскую область.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что данное заявление больше говорит об амбициях президента Украины, чем об истинном состоянии дел.

"Конечно, в заявлении Петра Порошенко просматриваются его чрезмерные амбиции. Скорее всего, это попытка выдать желаемое за действительное. Повторюсь, но на сегодняшний день эти слова отражают только чрезмерные амбиции президента Украины – фактических оснований верить этому заявлению нет никаких", – считает Андрей Кошкин.

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