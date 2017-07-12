Ученый: отколовшийся от Антарктиды айсберг может доставить неприятности

Айсберг весом в триллион тонн откололся от ледника в Антарктиде. Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Андрей Глазовский в эфире радио Sputnik разъяснил происходящие процессы на континенте и спрогнозировал движение гигантской массы льда.

Часть западного ледника Ларсен С – самого большого из шельфовых ледников Антарктиды – отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на ученых, месяцами следивших за растущей во льду трещиной.

"Образование айсберга произошло между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля, когда часть ледника Ларсен С площадью 5,8 тысячи квадратных километров, наконец, отделилась", – сообщили в Университете Суонси в Уэльсе.

Ранее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника.

В декабре прошлого года НАСА получила снимки с самолетов, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров. В этом году она стремительно росла и к июлю увеличилась до 200 километров в длину. Масса льда здесь может достигать триллиона тонн.

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Андрей Глазовский в эфире радио Sputnik разъяснил происходящие процессы в Антарктиде.

"Это не вина глобального потепления, это естественный процесс: Антарктида так теряет свою массу. Снег падает на континент, накапливается в виде гигантской массы – это ледниковый покров Антарктиды, а потом от него откалываются такие большие куски, в основном это айсберги. Сейчас Антарктида в целом немного теряет – причем не "плюс-минус", а абсолютно теряет – около 150 кубических километров в чистом виде. То есть утекает из нее больше, чем приходит. К слову, это не самый крупный айсберг в Антарктиде, это один из десяти крупнейших айсбергов, которые наблюдались. Были и гораздо больше – около 11 тысяч квадратных километров шел "кусочек" в 2000 году", – сказал Андрей Глазовский.

По словам ученого, айсберг не повлияет на уровень Мирового океана, но может создать сложности для судоходства.

"Айсберг не то чтобы куда-то поплыл, он отделился от плавучей плиты, стал самостоятельным. Дальше у него судьба такая: он будет медленно отползать от Антарктиды, уходить на север. Дальше он может пойти в область, где наблюдается судоходство, и там могут быть неприятности. Сейчас трудно сказать, куда он пойдет. Там есть круговое течение, и он может покружиться немного и пойти дальше. Сразу скажу: он не повлияет на уровень Мирового океана, потому что он откололся от плавучей плиты. Но если бы он вполз на континент, то уровень океана поднялся бы примерно на три миллиметра. Это очень прилично. Сейчас уровень Мирового океана поднимается примерно на три миллиметра в год, но это вклад всех ледников Антарктиды и Гренландии", – пояснил Андрей Глазовский.

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