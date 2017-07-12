Политолог о деле против Луценко: украинские власти готовятся к выборам

На Украине открыли дело против генпрокурора Юрия Луценко по обвинению в неуплате налогов. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что расследование не будет иметь результата.

На Украине начало расследование по поводу возможной неуплаты налогов генпрокурором республики Юрием Луценко, сообщают СМИ.

Расследование инициировал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, а проводит его Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины. Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что "дело начато, следствие будет продолжаться".

11 июня в ходе заседания Верховной рады Ляшко обвинил генпрокурора в уклонении от уплаты налогов, в том числе за дом площадью 900 квадратных метров, который оформлен на тестя Луценко.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешнее расследование – это ответный шаг депутата на действия генпрокурора Украины.

"Думаю, что расследование Специализированной антикоррупционной прокуратуры по заявлению нардепа Олега Ляшко о неуплате налогов генпрокурором Украины Юрием Луценко является ответным политическим шагом на попытки главы национального надзорного органа лишить депутатской неприкосновенности оппозиционных (президенту Украины) Петру Порошенко депутатов Верховной рады. В частности, речь идет и о депутатах из фракции "Радикальной партии Украины", лидером которой является Ляшко. Надо сказать, что руками генеральной прокуратуры Украины осуществляются политические заказы по подрыву деятельности тех или иных политических сил, которые на сегодняшний момент либо не нашли конструктива с политическим режимом Петра Порошенко, либо являются оппозиционными ему политическими силами", – сказал Иван Мезюхо.

По его мнению, на Украине дело идет к внеочередным парламентским выборам.

"Власть, как может, противодействует этим потенциальным выборам, но и готовится к новому избирательному процессу. Политическое запугивание оппонентов, преследование со стороны генпрокуратуры – все это является ничем иным, как подготовкой украинской власти к выборам", – считает политолог.

Иван Мезюхо считает, что начатое расследование против Юрия Луценко не будет иметь результата.

"Думаю, что это дело закончится ничем. Потому что на сегодняшний день Юрий Луценко обладает большим политическим иммунитетом, покровительством со стороны главы украинского государства. Все эти сегодняшние расследования в отношении друг друга, заявления, обвинения в коррупции – это не что иное, как политическое действо, украинский театр политического абсурда", – заключил политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.