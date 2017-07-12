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Эксперт: прославление Басаева в СМИ Турции – провокация

15:4612.07.2017
(обновлено: 16:00 12.07.2017)
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© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкФлаг Турции в СтамбулеФлаг Турции в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Посольство России в Анкаре выразило сожаление в связи с появлением в одной из турецких газет статьи, прославляющей террориста Шамиля Басаева. Эксперт Юрий Мавашев в эфире радио Sputnik отметил, что в Турции немало организаций со сходными взглядами.

Турецкая газета Yeni Akit опубликовала во вторник статью, прославляющую чеченского террориста Шамиля Басаева в связи с 11-й годовщиной его ликвидации.

Как пишет газета, Басаева "вспоминают с милосердием и благодарностью" и "скорбят о нем". Упоминается об одном из совершенных Басаевым терактов, в ходе которого он в 1991 году захватил российский пассажирский самолет и вынудил его приземлиться в Анкаре. Согласно газете, эта акция "прославила его на весь мир". Издание также пытается оправдать один из самых кровавых среди совершенных им терактов – захват больницы в Буденновске в 1995 году.

Басаев был организатором множества терактов, активным участником войны в Чечне, лично убивавшим людей. По информации российских спецслужб, Басаев стоял за самыми крупными и жестокими терактами в России, в том числе терактом на Дубровке (погибли более 120 заложников), захватом школы в Беслане (свыше 300 погибших) и убийством президента Чечни Ахмата Кадырова.

По данным ФСБ, Басаева ликвидировали в ночь на 10 июля 2006 года в районе ингушского селения Экажево. 

Российское посольство в Анкаре выразило сожаление в связи с появлением статьи о Басаеве. В посольстве подчеркнули, что восхваление любых проявлений терроризма неприемлемо.

Руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что публикация в Yeni Akit носит провокационный характер.

"Да, это провокация, но я хочу подчеркнуть, что любая провокация имеет свою аудиторию. Провокационный характер статьи не означает, что в Турции нет людей, склонных согласиться с ее направленностью", – считает Юрий Мавашев.

По его словам, в Турции достаточно организаций – пусть и не слишком крупных – которые могут разделять точку зрения издания Yeni Akit.

"Напомню, что изначально политика, которую проводила Турция, например, в Сирии – до того момента, как Россия и Турция наладили взаимодействие – была совершенно иной и ориентированной на панисламизм, причем на панисламизм под руководством Турции. У нас эту политику иногда называют "неоосманской". Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) и президент (Тайип) Эрдоган сменили этот курс – на самом деле сменили, и с Россией сейчас идет взаимодействие. Но это не отменяет того факта, что в Турции есть силы, которые исповедуют все те же взгляды. И я не исключаю, что такие силы могут скрытно существовать, в том числе, и в ПСР. А помимо этого есть в Турции и несистемные организации, и их довольно много, включая организации якобы гуманитарного характера, которые до сих пор выступают  по северокавказской тематике как раз в духе публикации Yeni Akit", – отметил Юрий Мавашев.

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