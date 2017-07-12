США
12.0712 июля13:29МСК
USD60.62-0.12
EUR69.45+0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: взаимоотношения Польши и Украины похожи на "шизофрению"

13:1312.07.2017
(обновлено: 13:19 12.07.2017)
0370
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМарш памяти жертв Волынской резни в ПольшеМарш памяти жертв Волынской резни в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В Польше почтили память жертв Волынской резни – массового убийства поляков украинскими националистами. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал складывающиеся на этом фоне отношения Варшавы и Киева.

Траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни прошли накануне в Варшаве.

У памятника жертвам Волынской резни собрались родственники погибших и пострадавших, общественные активисты, представители общественных организаций. Они возложили венки к памятнику, почтили память погибших минутой молчания. Официальная часть мероприятий началась с исполнения государственного гимна Польши.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский во время пресс-конференции. Архивное фото
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
Эксперт: польские власти идут на обострение отношений с Украиной

Затем шеф канцелярии президента Польши Халина Шиманьска зачитала письмо президента Анджея Дуды к участникам митинга.

Глава государства отметил, что в этом году первый раз на официальном уровне отмечается годовщина массового убийства поляков украинскими националистами, так как соответствующий закон принял польский парламент.

Говоря об отношениях с Украиной в контексте Волынской трагедии, он отметил, что Польша "требует правды о Волыни для того, чтобы больше такого не случилось". "Принятие правды о Волыни не повредит нашим отношениям, а наоборот укрепит их. Мы должны чтить жертв и делать выводы на будущее", – сказал президент Дуда.

Мероприятия приуроченные к годовщине образования УПА на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Польский историк: попытки оправдать УПА* – бессовестный обман

Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

Недавно министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина "не попадет в Евросоюз с Бандерой (Степан Бандера – лидер ОУН* и один из главных инициаторов создания УПА* – ред.)". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических".

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik обратил внимание на запутанность взаимоотношений Польши и Украины.

"Как бы жестко это ни звучало, я бы назвал ситуацию "шизофренией". С одной стороны, Польша в лице ее высшего руководства оказывала мощную поддержку тем силам, которые пришли к власти на Украине после событий 2014 года, тем людям, которые провозгласили героем Бандеру, которые именем Романа Шухевича называют улицы… И Польша с этими людьми готова сотрудничать. Но с другой стороны – руководители польского государства заявляют, что с Бандерой Украине нет места в Европейском союзе. Сейчас Польша, наконец, открыто заговорила о Волынской резне, признала вину тех же самых бандеровцев в этой резне. А как они тогда вообще могут общаться с тем же (президентом Украины Петром) Порошенко, общаться с теми людьми, для которых устроившие эту резню являются героями?", – сказал Юрий Светов.

По его мнению, польскому руководству следует занять более жесткую позицию по отношению к Украине.

"Вообще клубок взаимоотношений между Польшей и Украиной очень болезненный, многое что кровоточит. И вот эти коллизии, похожие, я повторюсь, на "шизофрению", в отношениях Польши и Украины будут продолжаться, пока на Украине к власти не придут люди, которых будут заботить интересы именно Украины как государства, а не марионетки в руках других стран. И здесь я все-таки не могу понять польское руководство – если вы поддерживаете тех, для кого Бандера – святой, чего вы ждете тогда? Я думаю, польское руководство должно жестко сказать Порошенко и его команде: ребята, заканчиваете превозносить Бандеру, Шухевича и остальных", – считает политолог.

Мероприятия приуроченные к годовщине образования УПА на Украине, архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Медвежья" провокация. Киев нашел виновника своей ссоры с Варшавой

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля – в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

*Экстремистская организация запрещена в России

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена