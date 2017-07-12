Политолог: взаимоотношения Польши и Украины похожи на "шизофрению"

В Польше почтили память жертв Волынской резни – массового убийства поляков украинскими националистами. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik прокомментировал складывающиеся на этом фоне отношения Варшавы и Киева.

Траурные мероприятия в память о жертвах Волынской резни прошли накануне в Варшаве.

У памятника жертвам Волынской резни собрались родственники погибших и пострадавших, общественные активисты, представители общественных организаций. Они возложили венки к памятнику, почтили память погибших минутой молчания. Официальная часть мероприятий началась с исполнения государственного гимна Польши.

Затем шеф канцелярии президента Польши Халина Шиманьска зачитала письмо президента Анджея Дуды к участникам митинга.

Глава государства отметил, что в этом году первый раз на официальном уровне отмечается годовщина массового убийства поляков украинскими националистами, так как соответствующий закон принял польский парламент.

Говоря об отношениях с Украиной в контексте Волынской трагедии, он отметил, что Польша "требует правды о Волыни для того, чтобы больше такого не случилось". "Принятие правды о Волыни не повредит нашим отношениям, а наоборот укрепит их. Мы должны чтить жертв и делать выводы на будущее", – сказал президент Дуда.

Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.

Недавно министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украина "не попадет в Евросоюз с Бандерой (Степан Бандера – лидер ОУН* и один из главных инициаторов создания УПА* – ред.)". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических".

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik обратил внимание на запутанность взаимоотношений Польши и Украины.

"Как бы жестко это ни звучало, я бы назвал ситуацию "шизофренией". С одной стороны, Польша в лице ее высшего руководства оказывала мощную поддержку тем силам, которые пришли к власти на Украине после событий 2014 года, тем людям, которые провозгласили героем Бандеру, которые именем Романа Шухевича называют улицы… И Польша с этими людьми готова сотрудничать. Но с другой стороны – руководители польского государства заявляют, что с Бандерой Украине нет места в Европейском союзе. Сейчас Польша, наконец, открыто заговорила о Волынской резне, признала вину тех же самых бандеровцев в этой резне. А как они тогда вообще могут общаться с тем же (президентом Украины Петром) Порошенко, общаться с теми людьми, для которых устроившие эту резню являются героями?", – сказал Юрий Светов.

По его мнению, польскому руководству следует занять более жесткую позицию по отношению к Украине.

"Вообще клубок взаимоотношений между Польшей и Украиной очень болезненный, многое что кровоточит. И вот эти коллизии, похожие, я повторюсь, на "шизофрению", в отношениях Польши и Украины будут продолжаться, пока на Украине к власти не придут люди, которых будут заботить интересы именно Украины как государства, а не марионетки в руках других стран. И здесь я все-таки не могу понять польское руководство – если вы поддерживаете тех, для кого Бандера – святой, чего вы ждете тогда? Я думаю, польское руководство должно жестко сказать Порошенко и его команде: ребята, заканчиваете превозносить Бандеру, Шухевича и остальных", – считает политолог.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля – в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 тысяч до 130 тысяч человек.

*Экстремистская организация запрещена в России

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