Авиаэксперт об инциденте в Сан-Франциско: все должно быть строго расписано

В Сан-Франциско предотвращена крупнейшая в истории авиакатастрофа. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik отметил, что в деле авиационной безопасности не бывает мелочей.

Крупнейшая катастрофа в истории современной авиации едва не произошла в аэропорту Сан-Франциско, диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти самолетов, сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел ночью 7 июля. При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера.

"Пилот по ошибке выстроился на посадку на рулежную дорожку C, которая идет параллельно посадочной полосе", – цитирует телеканал заявление федеральных авиационных властей.

Диспетчерам вовремя удалось остановить пилота. Самолет благополучно приземлился со второй попытки. Никто не пострадал.

"Если это правда, то произошедшее было очень близко к крупнейшей авиакатастрофе в истории", – цитирует CBC заявление отставного капитана авиации компании United Airlines Росса Аймера.

"Если вы можете представить столкновение Airbus с четырьмя полностью заправленными самолетами с пассажирами на борту, то вы можете предположить, как ужасно все это могло закончиться", – сказал Аймер.

Администрация аэропорта и местные власти расследуют обстоятельства инцидента.

Генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik напомнил о крупнейшей авиакатастрофе, произошедшей в марте 1977 года в аэропорту Лос-Родеос на Канарских островах. Тогда при столкновении двух самолетов погибли 583 человека.

"Подобное было, когда Boeing 747 выруливал на взлет и уже начал разбег, второй такой же самолет пересекал взлетную полосу, а диспетчер то ли невнятно сказал, то ли летчики не поняли, в результате самолеты столкнулись, погибли люди. Причем выяснилось, что летчики взлетавшего самолета в последний момент заметили препятствие и начали взлет раньше времени, они смогли оторвать самолет от земли, но стойками шасси зацепили пересекающий полосу самолет. В результате оба самолета упали, сгорели. Некоторые люди во втором самолете, увидев дыру в фюзеляже, стали через нее выпрыгивать, тем самым спасли себе жизнь", – рассказал Виктор Прядка.

Все это говорит о том, что в деле авиационной безопасности не бывает мелочей.

"Организация движения по аэродрому имеет большое значение, в том числе очистительной, снегоуборочной техники. Все это должно быть строго расписано на все случаи. Тогда можно избежать подобных инцидентов. Кроме того, конечно, нужно повысить планку подготовки диспетчеров и планку чувствительности восприятия информации у пилотов", – считает авиаэксперт.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!