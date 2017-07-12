Военный эксперт: погибший в Сирии российский военный советник – герой

В Сирии при минометном обстреле погиб российский военный советник Николай Афанасов. Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что это очень тяжелая утрата для родных военнослужащего и для всей страны.

Российский военный советник Николай Афанасов погиб в Сирии при минометном обстреле, он представлен к госнаграде посмертно, сообщило Минобороны России.

"В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов", – говорится в сообщении.

Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников. Он занимался обучением личного состава подразделений сирийской армии.

"Капитан Николай Афанасов представлен командованием к государственной награде, посмертно", – сообщили в ведомстве.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что это очень тяжелая утрата для родных военнослужащего и всей страны.

"Это чудовищная вещь, но надо всегда помнить, что на войне убивают. Каждый человек – это целая планета, это целая жизнь. И каждая потеря – это огромная утрата, как для семьи офицера, солдата, прапорщика, так и для всей нашей страны. Каждый из погибших воинов, так же, как и те, кто продолжает выполнять свой воинский долг в Сирии, – это герои. Это люди, которые защищают национальные интересы нашего государства, которые останавливают террористическую заразу на дальних подступах к нашим границам. И мы в пояс должны поклониться им и их родителям, разделить скорбь родных и близких. Высказать им свою поддержку. Сказать, что мы гордимся тем, что у нашей страны есть такие замечательные офицеры, прапорщики и солдаты, которые, не жалея сил, здоровья и жизни защищают наши национальные интересы. Вечная им слава", – сказал Виктор Литовкин.

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