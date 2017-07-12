Депутат ГД: в Грузии хотят работать над восстановлением отношений с Россией

В Госдуме создадут рабочую группу по восстановлению отношений с Грузией. Депутат Казбек Тайсаев в эфире радио Sputnik рассказал о ходе диалога с грузинскими парламентариями, которые впервые за 10 лет посетили Москву.

Представители парламента Грузии посетили Госдуму РФ впервые за 10 лет. В Россию прибыла делегация фракции "Альянс патриотов Грузии" во главе с председателем Георгием Ломия.

По итогам переговоров российских и грузинских депутатов принято решение, что в Госдуме создадут неформальную рабочую группу, которая займется восстановлением отношений между Москвой и Тбилиси. Встречи предполагается проводить примерно раз в месяц.

По словам председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, к официальной группе парламент Грузии пока не готов.

Со своей стороны, Георгий Ломия обещал добиваться, чтобы эта группа была признана парламентом Грузии.

Член комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев в эфире радио Sputnik рассказал о ходе диалога с грузинской стороной.

"Делегация из Грузии представляла собой депутатов, которые находятся в оппозиции, и они сразу сказали, что не весь грузинский парламент их поддерживает, это была их инициатива. Но они готовы работать над тем, чтобы Россия и Грузия восстановили дипломатические отношения. Это мужественные люди, которые приехали и сказали: мы хотим дружить с Россией, мы не хотим, чтобы с территории Грузии России кто-то угрожал. Мы это приветствуем, мы – за добрососедские отношения. Мы также поднимали вопрос активизации НАТО на территории Грузии. Грузинские парламентарии сказали, что их это тоже очень беспокоит, потому что количество учений увеличилось в несколько раз. Грузинская сторона вышла с инициативой обсудить эти вопросы в трехстороннем формате Россия – Грузия – НАТО. А наша позиция такова: только напрямую взаимодействуя друг с другом, мы можем обеспечить безопасность в регионе, без НАТО и других стран, которые вмешиваются во внутренние дела России и Грузии", – сказал Казбек Тайсаев.

По его мнению, парламент Грузии должен поддержать инициативу коллег. Хотя убедить его в этом будет нелегко, считает депутат.

"Легко не будет. Но если спросить народ Грузии (а нас знакомили с соцопросами), то более 60% выступают за скорейшее улучшение отношений с Россией. То есть хотят жить в мире и дружбе, и чтобы дипломатические отношения России и Грузии были восстановлены. Если парламент Грузии представляет народ, то они должны прислушаться к мнению народа", – отметил Казбек Тайсаев.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.