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Ветеран "Альфы": для Асада применение химоружия было бы смерти подобно

10:5212.07.2017
(обновлено: 10:54 12.07.2017)
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© AFP 2017 / Omar Haj KadourСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 годаСбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Глава ЦРУ Марк Помпео заявил о наличии доказательств применения химоружия Дамаском. Ветеран "Альфы" Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik назвал подобные заявления очередным "фейком".

Американская разведка располагает "весомыми доказательствами" применения химоружия сирийским режимом 4 апреля в Хан-Шейхуне, заявил директор ЦРУ Марк Помпео.

Обстрел боевиками одного из районов города Алеппо. Сирия, 14.04.2016
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"
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По его словам, после апрельских событий в Сирии президент США Дональд Трамп приказал выяснить, что случилось. Помпео сообщил, что разведсообщество стало выяснять, что "реально произошло". В частности, по его словам, проведена работа с американскими партнерами.

"Я ему (Трампу – ред.) сказал, что разведсообщество установило, что химатака была совершена сирийским режимом. Я знал, что у разведсообщества были весомые доказательства. Я сказал ему, что мы абсолютно уверены в этом", – отметил Помпео.

Президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", член Общественной палаты РФ Сергей Гончаров считает заявление главы ЦРУ очередным "фейком".

"Эта тема обсуждалась не один раз. Уже и пробирками трясли на высочайшем уровне, заявляя, что есть доказательства наличия химических веществ, бомбили все что возможно. И сейчас такая же картина. Мне кажется, уже весь мир понимает, что когда Асад дал добро на уничтожение химического оружия, и если оно не было уничтожено, то надо спрашивать с тех, кто это делал. Сейчас Асаду применять химическое оружие смерти подобно, это ему не надо, потому что на сегодня у него закреплены достаточно серьезные позиции при помощи России. И говорить о том, что какой-то самодур применит сегодня химическое оружие, чтобы потом всему миру показывать – я думаю, это какой-то очередной "фейк", которые мы слышим уже не один год", – сказал Сергей Гончаров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, даже если подобные заявления являются подготовкой к некой провокации, это вряд ли скажется на достигнутой между РФ и США договоренности по Сирии.

"Провокаций было уже много. Но вопрос заключается в том, что сейчас пока никто до конца не может понять глубину бесед между нашим президентом (Владимиром) Путиным и Трампом. Если мы сейчас нашли, как я понимаю, хоть какой-то контакт по перемирию на определенных участках Сирии, кроме того, ходят слухи, что Трамп согласился на то, что Асад может не уходить, то, думаю, на сегодняшний момент никакая провокация не должна изменить в худшую сторону ту позицию, которая существует между Россией и Америкой", – считает Сергей Гончаров.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сирийская оппозиция 4 апреля заявила, что в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб было применено химоружие, погибли 80 человек и пострадали 200. Виновником атаки она назвала сирийские правительственные войска, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Власти заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь его арсенал вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США не прислушались к призыву о тщательном расследовании и в ночь на 7 апреля выпустили 59 ракет по базе Шайрат, откуда, по их мнению, была совершена атака.

Как позже заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по Шайрату.

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