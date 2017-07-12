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Эксперт: ограничения для "Лаборатории Касперского" в США – "грязные игры"

09:1512.07.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание компании Лаборатория КасперскогоЗдание компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В США ограничили использование продукции "Лаборатории Касперского". Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович видит в этом политическую и конкурентная борьбу. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

 Администрация президента США Дональда Трампа удалила "Лабораторию Касперского" из двух списков поставщиков, продукция которых одобрена для использования правительственными агентствами, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление Администрации общих служб США (GSA).

По данным агентства, продукция "Лаборатории Касперского" была удалена из списков, касающихся контрактов на предоставление услуг в области информационных технологий и цифрового фотооборудования.

Как сообщила представитель GSA, такие действия были предприняты "после тщательного рассмотрения". Она добавила, что приоритеты ведомства заключаются в "обеспечении целостности и безопасности систем правительства США".

По данным Рейтер, правительственные агентства по-прежнему смогут использовать продукцию "Лаборатории Касперского", которая была приобретена не в рамках контрактов GSA.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что не получали обновлений от GSA или другого правительственного агентства США по поводу своего статуса в качестве поставщика.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные внутренней переписки компании сообщило, что "Лаборатория Касперского" имеет тесные связи с российским правительством и разведывательными службами. Позднее "Лаборатория Касперского" опровергла сообщения о своих связях с правительством РФ.

Президент консорциума "Инфорус", эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович считает, что вокруг "Лаборатории Касперского" в США развернулась политическая и конкурентная борьба.

"Здесь и политика, и конкурентная борьба. Считаю, что атака на Евгения Касперского в США – это, прежде всего, атака на честную конкуренцию. Просто хозяйствующие субъекты решили под шумок свести счеты. Кроме этого, я хотел бы обратить внимание вот на какое обстоятельство: тема обсуждается уже больше недели, однако решение принято после публикации агентства Bloomberg, где всплыли некие письма из внутренней переписки Касперского. У меня вопрос: как они попали к Bloomberg? Это что, те самые "русские хакеры"? Вот в этом бы разбирались. Ведь когда ломали сервера Демократической партии США, то не смотрели, что там написано, а выясняли, кто ломал. Сейчас этим не занимаются, а критикуют Касперского. То есть это часть достаточно "грязной" большой политической игры, которая еще не закончилась", —  сказал Андрей Масалович в эфире радио Sputnik.


У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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