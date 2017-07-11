Мнение об отказе Ryanair работать на Украине: Киев "забыл" об обещаниях

Киев хотел бы возобновить переговоры с авиакомпанией Ryanair, которая заявила об отказе работать на Украине. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что свойственные украинской экономике проблемы уже отпугнули многих инвесторов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в связи с отказом ирландской авиакомпании Ryanair от выхода на украинский рынок провел совещание с руководством министерств инфраструктуры, юстиции, аэропорта "Борисполь" и Офиса привлечения и поддержки инвестиций. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН. Как отмечает агентство, по завершении совещания Гройсман сообщил о решении возобновить переговоры с Ryanair.

10 июля крупнейшая европейская авиакомпания-лоукостер Ryanair объявила об отмене запланированного на осень начала работы на Украине. Это объявление было сделано после пресс-конференции главы киевского аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина. Он рассказал, что аэропорт и бюджетная авиакомпания не могут прийти к соглашению по стоимости обслуживания Ryanair.

Ранее Ryanair заявляла о намерении в 2017 году начать выполнять рейсы по четырем маршрутам из Киева и семи из Львова. В настоящий момент, как сообщается, продажа билетов на все эти рейсы остановлена.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в срыве переговоров в конечном итоге виновата необязательность украинских властей.

""Затянуть" сейчас международные авиакомпании на Украину – это действительно дело сложное. Проблемы, связанные с украинской экономикой, уже отпугнули немало авиакомпаний, которые ранее летали туда, но потом прекратили летать. Лоукостеров стали заманивать, причем заманивать посулами, звучащими на высшем уровне. Лично (президент Украины Петр) Порошенко встречался с представителями западных авиакомпаний, премьер-министр (Владимир) Гройсман встречался. Компании некоторые, наверное, поверили. А когда пришло время заходить на этот рынок, то оказалось, что про все эти обещания, как это обычно бывает с нынешним украинским руководством, уже забыли, и все, что Украина была должна – она всем "простила"", – отметил Владимир Корнилов.

Он напомнил, что от подобного отношения украинских властей к инвесторам в конечном итоге страдают граждане Украины.

"Я не думаю, что виноват аэропорт "Борисполь", на который сейчас пытаются "повесить всех собак". Я не думаю, что виновата Ryanair. Видимо, виновато само украинское руководство. Но заметьте, "крайними", как обычно, оказались тысячи украинских граждан, которые уже заказали себе билеты на рейсы этой компании – и в период отпусков оказались "не у дел"", – сказал Владимир Корнилов.

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