Адвокат: не вижу причин для удовлетворения иска Siemens по турбинам в Крыму

Немецкий концерн Siemens подал иски против причастных к якобы поставкам его газовых турбин в Крым. Адвокат Янис Юкша в эфире радио Sputnik выразил мнение, что и сама компания понимает – Россия не нарушала никаких правил.

Siemens соблюдает все ограничения по экспорту, не ведет никакую деятельность в Крыму, заявил РИА Новости представитель Siemens Филипп Энч (Philipp Encz).

"Мы соблюдаем все ограничения по экспортному контролю, и поэтому мы просто не можем вести никакую деятельность на полуострове", – сказал Энч.

Ранее во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск немецкой компании Siemens к российскому "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") и своей дочерней компании ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин", в которой контролирует 65%.

Представитель Siemens Вольфрам Трост сообщил, что компания подала иски в Москве против лиц, причастных к якобы поставкам его турбин в Крым, и инициировала уголовное расследование. Как позже уточнил Энч, Siemens не располагает доказательствами того, что находящиеся в Крыму турбины принадлежат ему, но имеет причины так полагать. По его словам, это могут быть турбины, поставленные в Тамань.

Адвокат, профессор Янис Юкша считает, что компания Siemens на самом деле очень хочет работать с Россией.

"Но в данном случае, в невероятных условиях тотального нарушения права со стороны западного мира по отношению к России, Siemens пытается просто сделать вид, что всеми фибрами души стремится выяснить, чьи же это были турбины, и, может быть, даже наказать российскую сторону, чтобы им "поаплодировали" на западной стороне. Но в душе она надеется, что все-таки санкции кончатся, и можно будет устремиться в Россию. Стоит подчеркнуть, что Siemens имеет очень хорошую нишу на территории России, и компания глубоко заинтересована в постоянном сотрудничестве с Россией", – сказал Янис Юкша в эфире радио Sputnik.

В целом он не видит каких-либо серьезных оснований для того, чтобы иск Siemens к российской стороне был удовлетворен.

"Сам Siemens в данном случае понимает, что Россия на самом деле не нарушает никаких правил, она же не украла эти турбины, даже если предположить, что они были сделаны Siemens и поставлены в обход из какой-то третьей страны. Вообще, мне кажется, если иск не будет удовлетворен, они (представители Siemens) вряд ли расстроятся. Более того, я просто не вижу причин его удовлетворять. Российская компания заключила контракт и купила тот товар, который посчитала нужным", – заключил Янис Юкша.

ТПЭ строит в Крыму две теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью по 470 МВт. Пуск первых блоков планируется в первом квартале 2018 года. В июне 2017 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что, несмотря на санкции ЕС, для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во вторник заявил, что ТЭС в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. А ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке. Однако Siemens заявил, что против его воли, по крайней мере, две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспортом" для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым.

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