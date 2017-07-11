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Эксперт о годовщине попытки госпереворота в Турции: США повели себя странно

17:5911.07.2017
(обновлено: 18:11 11.07.2017)
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© AP Photo / Lefteris PitarakisМноготысячный митинг, завершив 25-дневный Марш справедливости в Турции. 9 июля 2017Многотысячный митинг, завершив 25-дневный Марш справедливости в Турции. 9 июля 2017
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
В Турции пройдет серия мероприятий, посвященных годовщине попытки госпереворота 15-16 июля 2016 года. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что полная картина событий годичной давности в Турции до сих пор не ясна.

С 11 по 16 июля в Турции пройдут мероприятия, посвященные годовщине попытки госпереворота 15-16 июля 2016 года. Как ранее сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, основные из них состоятся в Анкаре и Стамбуле.

В ночь на 16 июля группа мятежников совершила в Турции попытку военного переворота, которая была пресечена властями. В результате противостояния, центрами которого стали Стамбул и Анкара, 246 турецких граждан погибли, не считая мятежников, более 2 тысяч человек получили ранения.

Власти Турции обвиняют оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и требуют от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Парламент Турции после обстрела
© РИА Новости / Елена Палажченко
Мнение: в США знали о подготовке путча в Турции, но решили выждать
Как ранее заявлял президент Реджеп Тайип Эрдоган, около 43 тысяч человек были арестованы в Турции после этих событий за причастность к организации Гюлена (FETO), около 100 тысяч госслужащих уволены.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что полная картина событий годичной давности в Турции до сих пор не ясна.

"Дело темное. Есть разные версии. Есть версия, что чуть ли не сама правящая верхушка подготовила этот сценарий, что Эрдоган чуть ли не сам от начала до конца контролировал ход этого процесса. Но есть и другая версия, что под прикрытием различных сил, под прикрытием различных идеологических течений (в Турции) действительно пытались организовать государственный переворот… Потому что выступление некоторых частей армии состоялось. В воздухе были самолеты, вертолеты, шла стрельба. Кто-то инициировал попытку вооруженного мятежа, это факт. Понятно, что человек с улицы не может приказать армии начать вооруженную борьбу с властью. То есть, были заговорщики, были объективные и субъективные моменты, стимулирующие выступления против правящей партии. Не исключено, что Эрдоган пошел на упреждение, опередил ход событий и застал своих противников врасплох", – сказал Станислав Тарасов. 

Он обратил внимание на то, что международные партнеры Турции очень по-разному отреагировали на сообщение о попытке госпереворота. 

"Странно повели себя американцы. Казалось бы, союзники по НАТО, но они ждали развития событий и только потом высказали поддержку Эрдогану. Европа выступила нейтрально. Мы поддержали законную власть, Эрдогана, был звонок президента (РФ Владимира) Путина его турецкому коллеге", – напомнил Станислав Тарасов.

По его мнению, сейчас, через год после попытки госпереворота, ситуация в Турции еще далека от стабильности.

"Идет очень жесткая внутриполитическая борьба внутри страны. Турция находится в невиданной в своей новейшей истории внутриполитической, геополитической, экономической и военной ситуации. Она участвует в военных действиях в Сирии, в Ираке, идет борьба с курдами, с Рабочей партией Курдистана. Но, как считают западные и некоторые российские эксперты, последняя страница в теме военных переворотов в Турции еще не написана, и еще следует ожидать больших событий", – заключил Станислав Тарасов. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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