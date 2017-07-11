Эксперт об угрозе THAAD: у США может возникнуть соблазн нанести первый удар

США провели успешные испытания системы ПРО THAAD против баллистических ракет средней дальности, сообщает телеканал Fox News.
По информации телеканала, размещенная на Аляске система ПРО успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.
По словам главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса, данные системы ПРО будут защищать страну "от реальной и растущей угрозы".
В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи.
По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Заместитель представителя России при ООН Владимир Сафронков ранее заявил, что Россия призывает страны к немедленной отмене размещения комплекса THAAD в регионе.
По словам профессора Академии военных наук РФ, военного эксперта Владимира Козина, возможности и численность систем ПРО THAAD способны нарушить стратегическую стабильность вне зависимости от того, где они будут размещены.
"Есть два момента. Первый: в пусковые установки оборонительных систем ракет-перехватчиков можно устанавливать наступательные средства. Есть еще одна серьезная сторона: если общее количество оборонительных систем ПРО США превысит количество носителей ракетно-ядерного оружия, скажем, в соотношении два к одному, то у Соединенных Штатов может возникнуть соблазн нанести первый ядерный или высокоточный неядерный удар по стране Х и успешно прикрыться "частоколом" оборонительных ракет. Вот в чем дело. Таким образом, будет нарушена стратегическая стабильность. Чем больше у американцев будет ракет-перехватчиков любого вида и особенно тех, которые призваны выполнять стратегические задачи, тем больше будет опасности для нашей страны. Потому что Америка в этом случае сможет гарантированно перехватить ответный ракетно-ядерный удар. И неважно, где эти ракеты будут размещены: в Южной Корее, на Аляске или в морях-океанах", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.
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