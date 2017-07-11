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Политолог: ошибка с Китежем опорочила чиновников Госдепа

17:3711.07.2017
(обновлено: 17:38 11.07.2017)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в ВашингтонеЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Госдеп США обвинил российские власти в якобы неоказании помощи бездомным в мифическом городе Китеж. Политолог Николай Шлямин поделился с радио Sputnik своим мнением о том, с чем связана такая "географическая невежественность" американских политиков.

Государственный департамент США распространил очередной доклад о противодействии торговле людьми, в котором делается обзор государств, в которых, по мнению американских дипломатов, власти не предпринимают соответствующих мер по противостоянию преступным действиям или не оказывают пострадавшим надлежащей помощи.

В докладе, в частности, подверглись критике российские власти, которые якобы не оказывают помощь одному из приютов для бездомных, который, по версии Госдепа, расположен в городе Китеж. Однако дело в том, что Китеж – это мифический город, расположенный, как гласит старообрядческая легенда, на берегах озера Светлояр в Нижегородской области.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : U.S. State Department
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"В описываемый период приют для бездомных Русской православной церкви в Китеже начал принимать жертв и предоставлять им питание и проживание, однако ни психологической, ни медицинской помощи они не получали. Правительство не оказывало приюту финансовую поддержку", – говорится в документе.

При этом стоит отметить, что это не первый подобный случай. Так американские сенаторы, министры и президенты уже неоднократно путали названия стран, их столиц и ошибались, определяя их местоположение на карте.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин поделился с радио Sputnik своим мнением о том, с чем может быть связана подобная невежественность американских чиновников.

"Эту географическую невежественность можно объяснить только тем, что Америка в сфере образования высших лиц государства порой забывает о реальных фактах, которые существуют в мире и в природе, а действует, исключительно исходя из своих интересов. В данной ситуации любой человек, который писал этот доклад, мог вбить в поисковике в интернете название города и узнать, что это просто древнерусская легенда, а вместо этого люди просто-напросто написали то, что хотели написать, то, что было им необходимо. Американские элиты видят только ту картину, которую им проще увидеть. Вообще образ среднестатистического американского чиновника высшего ранга – это эдакий ковбой, которого интересует только то, как обстоят дела на Диком Западе, а то, что происходит на другой стороне океана, их абсолютно не волнует. Просто для американцев центр планеты Земля находится именно в Америке, все остальное, на их взгляд, является просто "придатком"", – сказал Николай Шлямин.

По его мнению, представление о мире большинства политиков в США строится на очень ограниченной базе.

"Для американских политиков та же Александрия – это не город, который основал Александр Македонский в Египте, а небольшой городок в американской глубинке. Про Москву еще помнят, но только потому, что для них это "центр империи зла". А в целом культурная и образовательная стезя высших американских политиков целиком и полностью строится на очень ограниченной базе – Америка превыше всего. Но это идет из определенного комплекса неполноценности. История с Китежем – это ярчайший пример того, как люди, обладающие высоким званием, статусом, и самое главное – высокой ответственностью не только перед своей страной, но и перед остальным миром, допускают, прямо скажем, порочащие их ошибки, но при всем при этом считают это нормальным. А то, что все это показывает их не с лучшей стороны, это их не волнует ", – считает политолог. 

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