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Политолог о словах Порошенко про ассоциацию с ЕС: наши прогнозы оправдались

17:2211.07.2017
(обновлено: 17:23 11.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе. 22 июня 2017Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Петр Порошенко назвал ратификацию соглашения об ассоциации Украины с ЕС "поражением Кремля". Заявление украинского президента в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Жарихин.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал новый этап реформ в стране после вступления в силу 1 сентября соглашения об ассоциации Украины с ЕС, которое ранее во вторник одобрил Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин).

По словам украинского лидера, ЕС поможет Киеву в осуществлении реформ в стране, скоординировать действия в этом направлении стороны планируют в ходе саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 12-13 июля.

Флаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. 22 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: большинство положений об ассоциации Украины и ЕС не действуют
"Уже завтра мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита, как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства", – написал Порошенко на своей странице в Facebook. 

При этом он назвал окончательно ратифицированное Евросоюзом соглашение об ассоциации поражением Кремля и достижением Евромайдана. 

"Соглашение было одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана. И я рад, что мы совместными усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение. Убежден, мы победим. Украина обязательно будет в семье европейских народов – и в ЕС, и в НАТО", – написал украинский президент.

Заместитель руководителя Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин считает, что в целом ассоциация с ЕС принесет Украине больше негативных последствий.

"Это заявление из серии: "я вам скажу, а вам ничего другого не остается, как мне поверить". Потому что договор об ассоциации, как, собственно, и предсказывалось российскими политологами, оказался исключительно невыгоден для Украины. И Россия только выиграла от того, что не стала ввязываться в эту авантюру, связанную с тем, что Европейский союз, по сути, пытался через соглашение о свободной торговле с Украиной проникнуть без пошлин на российский рынок, но это ему не удалось. И Украина очень сильно пострадала: как только отменили пошлины, в ВТО ввели очень жесткие лимиты на экспорт украинской продукции. То есть ассоциация с ЕС принесла для Украины больше негативных последствий", – сказал Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik.

Ряд положений соглашения об ассоциации Украины с ЕС действуют с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. Однако до окончательного вступления договора в силу не действуют положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.

В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал ассоциацию ЕС-Украина.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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