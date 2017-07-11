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Эксперт: на 99% можно быть уверенными, что аль-Багдади действительно мертв

16:1611.07.2017
(обновлено: 16:17 11.07.2017)
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© AP Photo / Militant video, FileЛидер террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-БагдадиЛидер террористической группировки Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади
© AP Photo / Militant video, File
Боевики ИГ* признали гибель главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади. Эксперт Ирина Федорова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что в результате борьбы за лидерство в группировке может произойти раскол.

Боевики "Исламского государства"* признали гибель своего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Как сообщает иракский новостной портал "Сумария ньюс" со ссылкой на источник в группировке, имя нового лидера террористы назовут в ближайшее время.

Детали гибели аль-Багдади в группировке не называют. В середине июня о возможной гибели главаря террористов сообщило российское Минобороны. По данным ведомства, аль-Багдади мог стать жертвой авиаудара ВКС, который был нанесен 28 мая в районе сирийской Ракки. Тогда российские самолеты разбомбили место, где проводилось совещание ИГ*. 

Горящая фотография лидера Исламского государства (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади
© AFP 2017 / Prakash Singh
Нашли одно отличие. Иран увидел разницу в фотографиях Аль-Багдади
В конце июня иранская телерадиовещательная корпорация IRIB опубликовала фотографии, которые подтверждали гибель Абу Бакра аль-Багдади. На сайте появилось четыре снимка – прижизненные фотографии террориста и кадры с изображением тела мужчины, похожего на лидера ИГ*. 

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в эфире радио Sputnik отметила, что гибель главаря ИГ* ослабит эту группировку. 

"Я думаю, что на 99% можно быть уверенными, что аль-Багдади уже мертв… Конечно, это ослабляет группировку. Абу Бакр аль-Багдади был ее духовным лидером. Он объявил себя потомком пророка Мухаммеда, и это добавляло ему авторитета в глазах и тех, кто борется в рядах этой террористической группировки, и вообще в мусульманском мире. Поэтому выбор нового лидера достаточно труден – он должен обладать соответствующим авторитетом", – сказала Ирина Федорова.  

По ее мнению, гибель лидера и последние военные неудачи ИГ* создают почву для раскола этой группировки.  

"В результате борьбы за лидерство может произойти раскол. В том заявлении, которое было со стороны представителей этой группировки, содержался призыв не допустить раскола в ее рядах и сохранить единство. И это говорит о том, что какие-то трещины в руководстве, возможно, появились. Но это будет означать, что появится много мелких экстремистских группировок с такой же идеологией, у каждой из которых будет свой лидер. И это, возможно, даже затруднит в определенной степени борьбу против ИГ* и в Сирии, и в Ираке", – полагает Ирина Федорова. 

* Террористическая организация, запрещенная в России

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