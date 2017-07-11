Политолог: большинство положений об ассоциации Украины и ЕС не действуют

Евросоюз завершил процедуру ратификации соглашения об ассоциации с Украиной. Украинский политолог Руслан Бортник в эфире радио Sputnik отметил, что это одобрение никак не повлияет на жизнь простых граждан страны.

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) на заседании во вторник, 11 июля, одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной, говорится в сообщении Совета ЕС. Это последний этап процесса ратификации этого документа. Одобрение открывает путь полной реализации соглашения с 1 сентября 2017 года, отмечается в релизе.

"Соглашение может быть (полностью – ред.) имплементировано", – сказал РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом. Он добавил, что решение на Экофине принималось без обсуждения.

В документе отмечается, что "соглашение об ассоциации является основным инструментом сближения Украины с Евросоюзом: оно способствует углублению политических и укреплению экономических связей, а также уважению общих ценностей".

После одобрения соглашения президент Украины Петр Порошенко пообещал провести в стране новый этап реформ. По его словам, Киев планирует скоординировать план действий с Евросоюзом на саммите Украина – ЕС, который пройдет в украинской столице 12-13 июля.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радио Sputnik отметил, что завершающий этап процедуры ратификации соглашения ни на что не повлияет.

"Временная и постоянная процедура ничем не отличаются, кроме более высокого официального статуса подписанного документа. Соглашение об ассоциации на сегодня – это такая матрешка, которая состоит из двух частей: внутри находится соглашение о зоне свободной торговли. Но это соглашение с достаточно серьезными ограничениями. Например, Украина на начало июня уже исчерпала, по разным оценкам, до 80 процентов аграрных квот. Кроме того, это соглашение содержит часть, по которой Украина адаптируется к европейской правовой и политической системе, ассимилируется и проводит соответствующие реформы для того, чтобы госуправление выглядело похожим на европейские модели. Однако для украинцев ничего реально не изменится, поскольку большинство положений об ассоциации сегодня не действуют и не могут быть запущены в действие по одной простой причине: они требуют громадных инвестиций для их реализации и перехода на те или иные стандарты. Таких инвестиций у Украины нет, а ЕС их не даст", – сказал Руслан Бортник.

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