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Космическая медицина: как остаться здоровым на Марсе?

14:5111.07.2017
(обновлено: 14:56 11.07.2017)
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© Mars OneЧастный проект Mars One, руководимый Басом ЛансдорпомЧастный проект Mars One, руководимый Басом Лансдорпом
© Mars One
Основание колонии на Марсе – задача не только техническая, но и медицинская. Как поселенцам преодолеть проблемы с космической радиацией, необычной гравитацией и психологический дискомфорт, в интервью радио Sputnik рассказала доктор Таис Руссомано.

© Радио Sputnik
доктор Таис Руссомано
Как долететь до Марса – человечество уже знает. Теперь нужно решить проблемы, которые возникают при долгом пребывании человека в космосе. В частности, защитить космонавтов от влияния космической радиации, которая в так называемом далеком космосе значительно сильнее, понять – смогут ли люди работать в условиях марсианской гравитации, и попытаться минимизировать психологический дискомфорт участников миссии к Красной планете.

Таис Руссомано – первая женщина-врач в Бразилии, специализирующаяся в области космической медицины, советник проекта MARS One, который предполагает полет на Марс и основание там колонии. Доктор считает, что еще до полета людей на Красную планету там нужно создать обитаемую станцию. И только потом отправлять туда людей. Об этом Таис Руссомано сказала в интервью радио Sputnik, организованном при поддержке Проекта 5-100.

"Нужно найти решение проблемы с перемещением и прибыть туда во всеоружии, чтобы выжить в марсианской атмосфере. Возможно, в рамках марсианского проекта было бы рационально сначала отправить туда так называемый человеческий habitat, построить его там, чтобы подготовиться к приходу человека. Думаю, это хорошая идея. Ведь в противном случае вы можете прилететь туда, на поверхность, и сидеть в космическом корабле, что сложно. Можно будет выходить оттуда, чтобы что-то сделать, но домом все равно будет оставаться космический корабль", – сказала доктор Руссомано.

Оценить все риски такого долгого путешествия – главная задача медиков, работающих над проектом MARS One. По словам доктора, основная задача – защитить экипаж от мощного радиоактивного излучения в так называемом дальнем космосе:

"На сегодня это весьма рискованный проект – отправлять людей на Марс. Нужно очень грамотно оценить все риски, чтобы люди не прилетели туда мертвыми или с серьезными проблемами в плане здоровья. Сами по себе шесть месяцев в космосе – это не так уж много. Есть такие люди, кто провел и больше – например, мировой рекорд россиянина Валерия Полякова, который пробыл в космосе 437 дней. Так что проблема не в сроке, проведенном в космосе, а в том, что открытый космос – это не то же самое, что находиться на орбите, это уже deep space – дальний космос. А там радиация уже другая. Невесомость сама по себе, на мой взгляд, не такая серьезная проблема, ведь это всего шесть месяцев. А вот радиация – это, действительно, жизненно важный момент", – отметила доктор Таис Руссомано.

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