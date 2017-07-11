США
11.0711 июля14:45МСК
USD60.74+0.44
EUR69.20+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: Patriot в Литве – дорогостоящее удовольствие. Но США не скупятся

14:2611.07.2017
(обновлено: 14:27 11.07.2017)
0110
© AP Photo / Czarek SokolowskiCистема ПВО Patriot на совместных учениях американских и польских военныхCистема ПВО Patriot на совместных учениях американских и польских военных
© AP Photo / Czarek Sokolowski
США дислоцировали в Литве зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot, ЗРК участвуют в учениях ПВО стран НАТО. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik назвал это недружественным сигналом России от альянса.

Международные учения военно-воздушных сил Tobruq legacy-2017 начались в Литве; маневры завершатся 22 июля, в них будет задействовано около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из Великобритании, США, Латвии и Польши, сообщает Минобороны Литвы.

Военные учения НАТО в Эстонии
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
Пьяные натовцы оторвались в Вильнюсе. От шаблона
"С 11 по 22 июля на территории Литвы в Шяуляйском округе пройдут международные учения ВВС Tobruq legacy-2017. В рамках маневров военнослужащие ВВС Литвы будут осуществлять задачи воздушной обороны НАТО вместе с союзниками согласно пятой статье договора НАТО. Всего в учениях будут задействованы около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из четырех стран НАТО – Великобритании, США, Латвии и Польши", – говорится в сообщении Минобороны республики.

По данным ведомства, на территории Литвы эти учения пройдут впервые. Ранее в понедельник США дислоцировали в Литве систему ПВО Patriot, которая также будет задействована в учениях.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это недружественный сигнал России от НАТО.

"Комплексы Patriot развернуты на территории Восточной Европы достаточно давно – Польша, Чехия, Румыния их периодически используют для учений и для постоянного базирования. Перемещение этих комплексов в Прибалтику – это недружественный сигнал для России, который НАТО посылает в рамках проводимых учений, разыгрывая карту – якобы РФ хочет напасть на Прибалтику. Поэтому там постоянно развертывают контингенты войск, авиацию, корабли. Теперь и до комплексов дошло, которые рассматриваются как элемент системы противоракетной обороны. Если такие комплексы там будут разворачиваться на постоянной основе, то это будет вынуждать Россию к принятию симметричных и антисимметричных мер. Пока это сигнал в русле провокаций, которые осуществлялись с самолетом (министра обороны России Сергея) Шойгу, в отношении российских самолетов, летающих над Балтикой, и российских кораблей", – сказал Борис Рожин.

Дислоцирование в Литве зенитных ракетных комплексов большой дальности Patriot – это дорогостоящая акция, продолжил эксперт. Однако, по его словам, американцы не скупятся.

"Переброска, развертывание, снабжение – это все достаточно дорогостоящее удовольствие. Европейцы, которые свои 2% ВВП расходов на оборону не выбирают, по экономическим причинам готовы только на символические акции. Они не хотят по полной вкладываться в эту американскую заочную военную полемику с Россией. То есть они хотят сохранять минимум расходов. А у американцев военный бюджет позволяет, тем более что вся эта кампания вокруг Восточной Европы, Прибалтики, Украины позволяет оборонным подрядчикам, Пентагону увеличивать оборонные ассигнования. Военный бюджет США на следующий год будет больше, в том числе и за счет этой алармистской риторики по Восточной Европе и, в частности, из-за развертывании там элементов американской системы ПРО", – отметил военный эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена