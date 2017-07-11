Эксперт: Patriot в Литве – дорогостоящее удовольствие. Но США не скупятся

США дислоцировали в Литве зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot, ЗРК участвуют в учениях ПВО стран НАТО. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik назвал это недружественным сигналом России от альянса.

Международные учения военно-воздушных сил Tobruq legacy-2017 начались в Литве; маневры завершатся 22 июля, в них будет задействовано около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из Великобритании, США, Латвии и Польши, сообщает Минобороны Литвы.

"С 11 по 22 июля на территории Литвы в Шяуляйском округе пройдут международные учения ВВС Tobruq legacy-2017. В рамках маневров военнослужащие ВВС Литвы будут осуществлять задачи воздушной обороны НАТО вместе с союзниками согласно пятой статье договора НАТО. Всего в учениях будут задействованы около 500 военнослужащих и 30 служащих системы воздушной обороны из четырех стран НАТО – Великобритании, США, Латвии и Польши", – говорится в сообщении Минобороны республики.

По данным ведомства, на территории Литвы эти учения пройдут впервые. Ранее в понедельник США дислоцировали в Литве систему ПВО Patriot, которая также будет задействована в учениях.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это недружественный сигнал России от НАТО.

"Комплексы Patriot развернуты на территории Восточной Европы достаточно давно – Польша, Чехия, Румыния их периодически используют для учений и для постоянного базирования. Перемещение этих комплексов в Прибалтику – это недружественный сигнал для России, который НАТО посылает в рамках проводимых учений, разыгрывая карту – якобы РФ хочет напасть на Прибалтику. Поэтому там постоянно развертывают контингенты войск, авиацию, корабли. Теперь и до комплексов дошло, которые рассматриваются как элемент системы противоракетной обороны. Если такие комплексы там будут разворачиваться на постоянной основе, то это будет вынуждать Россию к принятию симметричных и антисимметричных мер. Пока это сигнал в русле провокаций, которые осуществлялись с самолетом (министра обороны России Сергея) Шойгу, в отношении российских самолетов, летающих над Балтикой, и российских кораблей", – сказал Борис Рожин.

Дислоцирование в Литве зенитных ракетных комплексов большой дальности Patriot – это дорогостоящая акция, продолжил эксперт. Однако, по его словам, американцы не скупятся.

"Переброска, развертывание, снабжение – это все достаточно дорогостоящее удовольствие. Европейцы, которые свои 2% ВВП расходов на оборону не выбирают, по экономическим причинам готовы только на символические акции. Они не хотят по полной вкладываться в эту американскую заочную военную полемику с Россией. То есть они хотят сохранять минимум расходов. А у американцев военный бюджет позволяет, тем более что вся эта кампания вокруг Восточной Европы, Прибалтики, Украины позволяет оборонным подрядчикам, Пентагону увеличивать оборонные ассигнования. Военный бюджет США на следующий год будет больше, в том числе и за счет этой алармистской риторики по Восточной Европе и, в частности, из-за развертывании там элементов американской системы ПРО", – отметил военный эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



