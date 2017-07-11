Эксперт: террористы ИГ* после Мосула создают спящие ячейки и ждут приказа

В Ираке официально объявлено о победе над ИГ* в Мосуле. Востоковед Борис Долгов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что освобождение одного из самых крупных городов страны – это еще не окончательная победа над террористами.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади официально объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Мосуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

"Находясь здесь, я объявляю прекращение существования и крушение террористического государства лжи и терроризма, которое ДАИШ* (арабский акроним ИГ* – ред.) объявил из Мосула", – заявил аль-Абади в эфире национального телевидения.

В минувшее воскресенье бойцы подразделения по борьбе с терроризмом иракской армии подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула. После этого аль-Абади прибыл в Мосул и поздравил вооруженные силы с победой над ИГ*.

Кампания по выдворению ИГ* из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ* в исторической части Мосула. В операции были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования и вооруженные силы Ирака.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что освобождение Мосула – это еще не окончательная победа над ИГ*.

"Потеря террористами Мосула – одного из самых больших городов Ирака – говорит о том, что "Исламское государство"* как конкретная военно-политическая структура террористическая, она сломлена, она подавлена. И это действительно большой успех всех сил, которые воевали против ИГ*. Но здесь надо сказать, что это еще не полная победа. Ведь ИГ* – это и идеология, и конкретные попытки реализации этой идеологии. Напомню, что и ранее были попытки создания таких военно-политических структур и в Алжире, и в Судане, и в Египте. Так что сама идея будет продолжать существовать, и возможны другие попытки реализации этой идеологии", – сказал Борис Долгов.

По его мнению, многие боевики перебазировались в некоторые районы Сирии.

"Еще до того, как Мосул был освобожден, ряд руководителей ИГ* перебазировались в район Аль-Маядин, это недалеко от Дейр-эз-Зора, часть боевиков уходила в другие районы Сирии. Если говорить о перспективах этих боевиков, то их руководство направляло в другие районы Ирака и Сирии, где они наверняка будут продолжать партизанскую борьбу. Им предлагалось создавать спящие ячейки и ждать приказа, а далее перебазироваться в другие государства – в Ливию, в Афганистан, кроме того, под видом беженцев проникать в европейские государства", – отметил эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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