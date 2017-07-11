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Голуб: новый глава социалистов на Украине – "мелкая политическая сенсация"

12:2311.07.2017
(обновлено: 12:28 11.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкДелегаты съезда партии Солидарность голосуют за переименование партии в Блок Петра Порошенко в КиевеДелегаты съезда партии Солидарность голосуют за переименование партии в Блок Петра Порошенко в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Назначение советника главы МВД Украины Ильи Кивы главой Социалистической партии вызвало негативную реакцию как в самой партии, так и за ее пределами. Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Советник главы МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива возглавил Социалистическую партию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я принял решение возглавить Социалистическую партию Украины. Это одна из самых известных украинских партий с длинной партийной историей. Соответствующее решение было только принято на съезде партии. Почему я делаю этот шаг? Я уверен, что именно политическими средствами можно улучшать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь трудящихся, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность нашей Родины", – написал Кива.

Сторонники партии УКРОП во время митинга в поддержку лидера партии Геннадия Корбана у здания СИЗО службы безопасности Украины
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Украинский политолог: в Киеве – новый провокационный проект
При этом он пообещал устроить "красный террор" в стране. Кива подчеркнул, что под его руководством партия станет "эффективным оружием" для уничтожения украинского "олигархата".

"Красный террор олигархам!", – говорится в сообщении Кивы в Facebook.

К записи советник Арсена Авакова прикрепил видеозапись, на которой стреляет из пистолета по мишеням.

Ранее глава фракции "Самопомощь" в украинском парламенте Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста против произвола центральной власти, так как, по его словам, Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии".

Назначение Кивы вызвало негативную реакцию как в самой Социалистической партии, так и у представителей других политических движений на Украине.

Депутат Верховной рады Украины 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб считает назначение Ильи Кивы весьма показательным.

"Главная "фишка" этого человека – его неадекватность и достаточно странные заявления. До сих пор у него не было каких-то политических амбиций, и кроме поддержки достаточно кровавого развития событий на Донбассе, он ничем в политическом плане на Украине заметен не был. Кива не представляет их (социалистов), он представляет в лучшем случае Авакова, а в худшем случае – исключительно себя. И говорить о нем, как о серьезной политической силе, не приходится. И данное "происшествие", иначе никак это назначение не назовешь, стало мелкой политической сенсацией. При этом само появление подобных людей на политической арене показывает, насколько деградировала сегодня политическая жизнь на Украине, и то, что это целенаправленная политика по дискредитации идеологических смыслов. То есть то, что происходит сейчас, с одной стороны – это абсурд, а с другой стороны – это технология, которая учитывает возможные скорые выборы на Украине", – сказал Александр Голуб в эфире радио Sputnik.

Он также прокомментировал возможность проведения досрочных парламентских выборов на Украине.

"Все будет зависеть от социально-экономической ситуации, насколько возможен социальный взрыв. Совершенно очевидно, что президент (Украины Петр Порошенко), который имеет рычаги давления и управления, крайне не заинтересован в проведении досрочных выборов, потому что он может потерять свои позиции. И сложившаяся ситуация его очень устраивает: он манипулирует сегодня парламентом, он манипулирует политическими силами и даже отдельными депутатами. Поэтому он будет делать все, чтобы досрочные выборы не состоялись", – считает экс-депутат Рады.

По его мнению, вынудить Петра Порошенко поддержать проведение досрочных парламентских выборов могут лишь два условия.

"Провести эти выборы его может заставить только либо давление извне – та позиция, которую могли бы занять США в данной ситуации, либо взрывоопасная ситуация непосредственно на Украине, когда вопрос встанет уже о досрочных выборах президента. И тогда досрочные парламентские выборы могут стать определенной разменной монетой, когда Порошенко сможет переключить внимание населения и, возможно, уйти от досрочных президентских выборов. Только в этих двух случаях возможны досрочные выборы", – заключил Александр Голуб.

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