Мнение: зеркальные меры России по дипломатам отрезвят горячие головы в США

Москва может выслать порядка 30 американских дипломатов и наложить арест на объекты собственности США в РФ, пишут СМИ. Политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik отметил, что зеркальные меры в данном случае – самый эффективный метод воздействия.

Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в России, пишет газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник в МИД.

Как отмечает издание, к таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, находящуюся под арестом с декабря 2016 года. Этот вопрос остался нерешенным по итогам прошедшей первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Известия" отмечают, что после переговоров лидеров двух стран на саммите G20 стало ясно, что Соединенные Штаты не предоставили какого-либо плана по урегулированию сложившегося кризиса. В этих условиях Москва вынуждена ответить зеркально – выслать порядка 30 работающих в России американских дипломатов и ввести ответные санкции в отношении собственности. При этом в Москве отмечают, что не хотели бы принимать подобные меры, но оставить без ответа враждебные действия Вашингтона также не могут, поясняет газета.

Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что зеркальные меры в данном случае – самый эффективный метод воздействия.

"Мне кажется, что зеркальные меры – арест собственности и высылка дипломатов – должны отрезвить горячие головы в Вашингтоне и продемонстрировать то, к чему они сами привыкли. Американцы не понимают жестов доброй воли, односторонних уступок, воспринимая их как слабость. А вот зеркальные меры – симметричные аресты и высылка – это то, что их отрезвляет, приводит в чувство. Они понимают: да, они имеют дело с сильной стороной и надо подумать о смене тактики. Поэтому мне кажется, что это вполне действенный метод", – сказал Валерий Коровин.

Администрация американского президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест собственности, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

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