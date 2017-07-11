Эксперт о договоренностях по "Турецкому потоку": с Турцией проблем нет

Стамбул договорился с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока". Это свидетельствует о полной поддержке турецкой стороны этого инвестиционного проекта, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Фейгин.

Турция достигла договоренности с "Газпромом" по финансированию "Турецкого потока" на ее территории, сообщил РИА Новости генеральный директор турецкой государственной трубопроводной компании Вotas Бурхан Озджан.

"Мы уже договорились с ними по этому вопросу. Однако я не могу раскрыть цифры — в каком процентом отношении мы будем это делать", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "процесс получения разрешений на вторую ветку "Турецкого потока" продолжается в положительном ключе, никаких подводных камней в нем нет".

Он ответил также на вопрос РИА Новости о том, в каком районе Турции предполагается вывести газопровод на сушу.

"Была достигнута договоренность, что выход будет осуществлен во Фракии (европейской части Турции) в районе Кыйыкёй, и, несмотря на различные слухи, никаких изменений в этой географии нет. Однако будет ли выход именно в этом населенном пункте или где-то поблизости, сейчас сказать нельзя. Там продолжаются инженерные работы, как со стороны моря, так и на суше, никаких проблем здесь нет", — отметил Озджан.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.

В эфире радио Sputnik президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин высказал мнение, что договоренность с турецкой стороной свидетельствует об успешном продвижении проекта.

"Думаю, что турецкая сторона берет на себя финансирование сухопутной части проекта. Речь идет о небольшом участке на территории Турции – это десятки километров. Это не очень большие деньги. Но это важно, потому что это свидетельствует о том, что турецкая сторона полностью поддерживает этот инвестиционный проект. А все детали, по-видимому, только намечены, и работа над ними продолжается. По-видимому, сам маршрут по территории Турции еще обсуждается", — сказал Владимир Фейгин.

По его мнению, на согласование второй нитки газопровода в Европу уйдет не меньше года.

"Что касается первой нитки, то, думаю, здесь проблем нет, только внутренние согласования с турецкими партнерами. А что касается второй нитки, то требуется согласование на европейском рынке. Здесь – не так все просто. Но время еще есть. Думаю, что на это уйдет не меньше года. Примерно зная этих партнеров, могу сказать, что там все делается не быстро. Кроме того, они подвязывают одни вопросы к другим с тем, чтобы свои интересы максимально учесть", — отметил эксперт.







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