Мнение: биометрический контроль для россиян создаст украинцам море проблем

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов объявил о введении дополнительных мер контроля для въезжающих в страну граждан РФ. Эксперт Борис Шмелев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев готовит почву для введения визового режима с Россией.

Украина введет систему предварительной электронной регистрации для въезжающих в страну граждан России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"То есть, гражданин РФ, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД", – сказал Турчинов на брифинге по итогам заседания СНБО.

Он отметил, что процедура регистрации также коснется россиян, проживающих на территории Украины.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что все въезжающие на Украину иностранцы будут проходит биометрический контроль. По словам Турчинова, эти меры прежде всего затронут граждан России.

Инфраструктура для биометрического контроля должна заработать не позднее начала следующего года, добавил секретарь СНБО.

В Киеве неоднократно предлагали различные меры по усилению контроля за въездом российских граждан. Помимо предварительной регистрации и биометрического контроля, предлагалось установить визовый режим с Россией, однако, по данным опросов, против этой идеи выступают более половины граждан Украины.

В Москве ранее заявляли, что не оставят без ответа действия Киева и будут исходить из принципа взаимности.

Руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев постепенно готовит общественное мнение к введению визового режима с Россией.

"В Киеве все больше говорят о том, чтобы установить визовый режим с Россией. Это – палка о двух концах, которая больнее всего ударит по Украине, поскольку поток ее граждан, въезжающих в Россию, гораздо больше. Но для Киева, очевидно, политика важнее экономики", – отметил Борис Шмелев.

По его словам, есть все основания полагать, что Россия ответит "зеркальными" мерами на все шаги Киева, в том числе и на введение обязательного биометрического контроля для въезжающих.

"Я думаю, что в качестве ответной меры Россия потребует, чтобы украинские граждане (при въезде на территорию РФ) тоже представляли паспорта с биометрическими данными. Конечно, это создаст для граждан Украины море проблем. Мне искренне жаль украинских граждан, которые стали заложниками политики Киева, но тут уж ничего не поделаешь", – сказал Борис Шмелев.

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