Эксперт об учениях Sea Breeze-2017: Киев ведет себя как "малыш в песочнице"

Военно-морские учения Sea Breeze-2017 пройдут с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец выразил мнение, что Киев все глубже "затаскивает" США в напряженные российско-украинские отношения.

Учения Sea Breeze-2017 пройдут с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины. Ожидается, что в этом году в маневрах примут участие военные из 17 стран.

Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) заявило, что в число участвующих стран в этом году вошли Бельгия, Болгария, Канада, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Турция, Украина, Великобритания и США.

Согласно сообщению EUCOM, ожидается, что от США в учениях примут участие ракетные крейсеры Hue City и Carney, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, подразделения ВМС. Всего в совместных маневрах будут участвовать около 800 американских военных.

Госпогранслужба Украины сообщила, что в учениях задействуют около 10 кораблей и катеров пограничной службы страны, география учений охватит территорию от Измаила до Очакова.

Командование ВМС Украины заявило, что учения Sea Breeze-2017 пройдут в новом формате free play ("свободная игра") под руководством штабного пункта, созданного по стандартам НАТО.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что Украина пытается использовать Sea Breeze-2017 в своих интересах.

"Здесь нужно отметить чрезвычайно важную деталь – Украина все глубже и глубже затаскивает США в сферу напряженных российско-украинских отношений. Это как факт. И в данном случае эти учения будут отражением этой данности…Не исключаю возможных провокаций на данных учениях. Ведь в Черном море нет разграничительных полос. И нельзя исключать, что командиры кораблей стран НАТО сознательно или неосознанно пересекут те границы, которые могут затронуть национальные интересы России. Я имею в виду исключительную экономическую зону России и нашу государственную границу. Думаю, что Украина готовит такую провокацию. Потому что Украине в нынешней ситуации стратегически важно "столкнуть лбами" и Россию, и США, и НАТО. Это полностью отвечает стратегическим замыслам, которые давно исповедует Киев", – сказал Виктор Баранец.

По его мнению, эти учения носят в определенной степени антироссийский характер.

"Такие учения имеют определенный антироссийский месседж – мол, посмотрите, мы стоим на страже, в том числе, на страже украинских интересов. Это, безусловно, очень радует Порошенко. Судя по его заявлениям и заявлениям военного командования (Украины) по поводу учений, то украинские политики и генералы ведут себя как малыши в песочнице. Они пытаются привести во двор какого-то крупного хлопца, который может отомстить их обидчику. Эта схема просматривается и в Киеве и на Черном море. Сегодня если бы американцы приплыли в Черное море на венике, то Порошенко тоже кричал бы, что Америка с нами", – считает Виктор Баранец.

Эксперт полагает, что Sea Breeze-2017 является инструментом давления на Россию.

"Мне кажется, что мы имеем дело только с первой серией натовского давления на наши стратегические южные рубежи. Мы, конечно, не спим: Черноморский флот приведен в надлежащее состояние боеготовности. Да он, собственно, всегда в таком состоянии и находился, потому что является фактически пограничным флотом. А Черное море – это море, к которому имеют выход несколько государств-членов НАТО. И наш генеральный штаб, и министерство обороны это учитывают. Мы внимательно наблюдаем за учениями, мы все видим", – заключил Виктор Баранец.

Учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и США. В основном территорией для проведения учений служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они проводились и в Средиземном море.

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