Эксперт об интересе Сербии к "Турецкому потоку": их понять можно

В Белграде ждут, что вторая ветка "Турецкого потока" пройдет через Сербию. Аналитик Александр Разуваев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что при любом варианте маршрута интересы европейских потребителей не пострадают.

Сербия ожидает, что одна из ниток "Турецкого потока" пройдет через Сербию и Западные Балканы, заявил президент Сербии Александр Вучич на сессии 22-ого Всемирного нефтяного конгресса.

"Принимая во внимание, что "Турецкий поток" на данный момент строится, Сербия ожидает соглашения того, что одна ветка пойдет через территорию Сербии и через территорию Западно-Балканских стран. Такая опция, безусловно, находится в интересах Сербии и других стран региона. Сербия хочет вносить вклад в разрешение проблем обеспечения энергобезопасности, и мы ждем ответа от наших европейских партнеров", – сказал Вучич.

По словам президента Сербии, положение страны является геостратегическим, и его можно использовать для транзита энергоресурсов.

Директор Аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев в эфире радио Sputnik отметил, что интерес Сербии к проекту вполне понятен.

"Сербию очень устраивал "Южный поток", но из-за позиции Евросоюза и Болгарии проект приказал долго жить. Но в Белграде надеются все-таки иметь транзитный доход и гарантированные поставки. Сербия как страна небогатая хотела бы иметь дополнительные деньги, и их понять можно. Но, как говорится, поживем – увидим. Надо понимать, что Россия "Турецким потоком" и "Северным потоком-2" решает главную задачу – избавиться от рисков украинского транзита. И если они уйдут, то в любом случае будет позитив, вне зависимости от того, как пойдут дальше ветки", – сказал Александр Разуваев.

По его словам, при любом варианте маршрута интересы европейских потребителей не пострадают.

""Газпром" старается избавиться от украинского транзита – пустить больше половины газа через "Турецкий поток", а остальное через "Северный поток-2". Не стоит забывать и про белорусскую ветку. То есть европейский потребитель страдать не будет. Украина, если не будет транзита через ее территорию, будет терять два миллиарда долларов в год – для них это очень большие деньги. И, видимо, будет покупать газпромовский газ в Европе", – заключил эксперт.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае текущего года, ее планируется ввести в марте 2018 года. Срок ввода в эксплуатацию второй нитки – 2019 год.

Как ранее неоднократно заявляли представители российских властей, строительство второй и последующей ниток "Турецкого потока", предназначенных для европейских потребителей, возможно только после получения гарантий ЕС и Еврокомиссии, что данная инфраструктура будет востребована.

В начале июля СМИ сообщали, что "Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках газа в страну по "Турецкому потоку", в случае реализации которого газ пойдет в Венгрию в том числе через территорию Сербии, однако "Газпром" рассматривает также другой вариант маршрута продолжения "Турецкого потока".

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