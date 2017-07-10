Эксперт: не Украине выступать главным реформатором СБ ООН

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной Рады Украины в Киеве. Май 2016 года

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной Рады Украины в Киеве. Май 2016 года

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий потребовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев неоправданно пытается выступать в роли реформатора организации.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем потребовал лишить Россию права вето в Совете Безопасности организации. Об этом он написал в своем Twitter.

После встречи с Гутеррешем, которую транслировал телеканал "112 Украина", Парубий сказал, что "Украина крайне нуждается в сильной и действенной ООН. Я убежден, что РФ должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины".

Россия наряду с США, Китаем, Францией и Великобританией является постоянным членом Совбеза ООН и обладает правом вето.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов считает, что Киев продолжает тактику информационной атаки в отношении России, создавая себе определенный имидж.

"Думаю, что это заявление сделано для того, чтобы продолжить тактику украинских властей – постоянно наносить булавочные уколы России (даже если они не приносят большого вреда) и постоянно находиться в состоянии информационной и дипломатической атаки, чтобы в мире привыкли к тому, что Россия оправдывается, а Украина ее обвиняет. Украина идет по пути Польши, которая сформировала такую стратегию, согласно которой, определенные страны должны нести перед Польшей историческую вину – это Германия, Россия, а теперь и Украина. Украинцы учатся у старшего польского брата – создают вокруг Украины ареал жертвенности", – сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев неоправданно пытается выступать в роли реформатора Совета Безопасности ООН.

"Напомню, что одним из соучредителей Организации Объединенных Наций является Россия – правопреемница СССР, который является главным победителем нацистской Германии и блока фашистских государств во Второй мировой войне. Поэтому не Украине выступать главным инициатором и реформатором Совбеза ООН", – заключил эксперт.

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