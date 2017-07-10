Политолог: в Сирии американцы не так всесильны, как кажется

На юго-западе Сирии вступил в силу согласованный РФ и США режим прекращения огня. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтон способен начать совместную работу с Россией над разрешением сирийского конфликта.

Президент США Дональд Трамп приветствовал вступившее в силу на юго-западе Сирии прекращение огня. Об этом он в воскресенье написал на своей странице в Twitter.

"Кажется, что прекращение огня в Сирии соблюдается. Многие жизни могут быть спасены. Это результат встречи. Хорошо!", – написал он. Президент США не уточнил, какую встречу он имел в виду.

О прекращении огня в Сирии было объявлено после встречи Дональда Трампа и президента России Владимира Путиным в Гамбурге на саммите G20.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в минувшую пятницу сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: это районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. Режим прекращения огня вступил в силу в этой зоне с 12.00 9 июля по дамасскому времени. Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня.

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что администрация США способна начать совместную работу с Россией над политическим разрешением сирийского конфликта.

"Понятно, что у Трампа гири на ногах в виде конгресса, в виде демократов, в виде собственной прессы. Но если есть воля, если есть понимание, что альтернативы нет, то потихоньку можно двигаться в направлении развязывания трудных узлов. Разрубить их не удастся, их можно только распутывать", – сказал Олег Матвейчев.

В то же время, по его мнению, не следует испытывать завышенных ожиданий: не все зависит от администрации США.

"Дело в том, что американцы не так всесильны, как кажется. Они не могут так легко управлять сирийскими боевиками… Однако понятно, что не только мы с вами следили за происходящим в Гамбурге, но и сирийские боевики тоже следили. И они сейчас дезориентированы – а в таком положении предпринимать наступательные действия очень трудно. Поэтому определенное затишье там наблюдается", – отметил Олег Матвейчев.

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