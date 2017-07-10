Украинский политолог: в Киеве – новый провокационный проект

Советник министра внутренних дел Украины угрожает устроить "красный террор" в стране. Украинский политолог Олег Соскин в эфире радио Sputnik рассказал о том, кто, по его мнению, является заказчиком подобных заявлений.

Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива, возглавивший Социалистическую партию, пообещал устроить "красный террор" в стране. Об этом он написал в своем аккаунте Facebook.

Кива подчеркнул, что под его руководством партия станет "эффективным оружием" для уничтожения украинского "олигархата".

"Красный террор олигархам!" – говорится в сообщении Кивы.

Советник Арсена Авакова прикрепил также видеозапись, на которой стреляет из пистолета по мишеням.

Ранее глава фракции "Самопомощь" в украинском парламенте Олег Березюк объявил голодовку в знак протеста против произвола центральной власти, так как, по его словам, Украиной руководят "бандиты, олигархи и лжецы", а в стране начались "тотальные репрессии".

В эфире радио Sputnik директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин выразил мнение, что советник министра внутренних дел Украины выполняет определенный заказ.

"Кива у нас – это мутный "экземпляр", его раньше практически никто не знал. Он очень выгоден Авакову и другим во власти, потому что выражает в такой примитивной популистской манере то, что сами они открыто сказать не могут. Почему решили его задействовать? Потому что нет левых сил в Украине – такая сложилась у нас атмосфера, что для их обитания нет никаких условий. Поэтому те, кто стоит за этими процессами, видимо, решили попробовать выставить такого маргинала, который бы изъяснялся на мычащем наречии, понятном для люмпенов. Это провокационный проект. Мне кажется, что у них вряд ли что-то получится, потому что Кива – "кукла" решительная, но недолговечная", – сказал Олег Соскин.

По его словам, этот проект может преследовать несколько целей и быть выгодным сразу нескольким силам.

"Хотят остановить (депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея) Каплина, потому что он паразитирует на профсоюзах, на трудовых массах, на солидарности и прочее. Поэтому это, конечно, удар по Каплину и по тем людям, которые его поддерживают, в частности, по (президенту Украины Петру) Порошенко. Видимо, "Народный фронт", группа (Арсения) Яценюка, Аваков решили поиметь свой проект. Может быть и такой вариант: его засылают на это поле более "широкие круги" типа (Игоря) Коломойского, (Александра) Левина, (Вадима) Рабиновича. Надо же обрабатывать сотни тысяч тех, кто сейчас проходит через войну на востоке Украины – людей бедных, пострадавших, потерявших работу и средства существования. Может быть, Кива пробуется на эту роль. Надо посмотреть, кто будет давать под это деньги, и тогда станет ясно, из какого "инкубатора" его достали", – считает Олег Соскин.

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