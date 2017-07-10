США
10.0710 июля13:34МСК
USD60.38+0.14
EUR68.95+0.57
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: Украина и НАТО отрабатывают в Черном море "захват территорий"

13:3010.07.2017
(обновлено: 13:32 10.07.2017)
0220
© AFP 2017 / Daniel MihailescuРумынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном мореРумынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
© AFP 2017 / Daniel Mihailescu
Черноморский флот проследит за учениями Sea Breeze-2017. В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что эти учения вызывают закономерные вопросы у российской стороны.

Черноморский флот будет отслеживать американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2017, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

Учения пройдут на Черном море с 10 по 22 июля, в них примут участие военные из 17-ти стран.

"Проведение американо-украинских учений Sea Breeze будет находиться под постоянным слежением силами и средствами Черноморского флота. Это включает в себя воздушную разведку, сопровождение кораблей, работу наземных станций", – сказал собеседник агентства.

По его словам, средства ведения разведки Черноморского флота будут задействованы на весь период учений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Политолог: гадать о сроках присоединения Украины к НАТО нецелесообразно

"На сегодняшний день Черноморский флот располагает достаточно широким парком самолетов морской авиации для того, чтобы вести постоянное наблюдение и сопровождение с воздуха. Корабли, в свою очередь, будут также держаться на необходимой дистанции для слежения за учениями", – сообщил источник.

В нынешнем году в учениях Sea Breeze, помимо США и Украины, участвуют Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Канада, Франция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, Турция и Швеция. В маневрах будут задействованы подразделения сухопутных и военно-морских сил, а также морского десанта.

С американской стороны на учения направлены два оснащенных управляемыми ракетами корабля – крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и около 800 военных моряков и морских пехотинцев.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что эти учения вызывают закономерные вопросы у российской стороны.

"В ряде подобных учений американцы вместе с украинцами отрабатывали высадку морского десанта на необорудованное побережье. Это говорит о том, что учения, помимо, как заявляют, антитеррористических задач, отработки взаимодействия штабов, направлены на захват территорий. Высадка морского десанта свидетельствует о том, что есть некий агрессивный элемент – завоевание господства в регионе. То, что учения планируются и управляются американским командованием, туда привлекаются американские корабли – все это говорит о том, что Соединенные Штаты верховодят и задают правила игры на этих учениях. То есть они отрабатывают свои задачи, которые связаны с тем, чтобы американский флот мог безопасно и эффективно действовать в Черном море", – сказал Дмитрий Литовкин.

По его мнению, НАТО готовит Украину к действиям в формате блока.

 

"Совсем недавно украинцы отремонтировали свой флагман "Гетман Сагайдачный", он вышел в море и сломался. Это единственный боевой корабль, который находится в составе ВМФ Украины и представляет какую-то военную силу. Остальной флот – это катера, это "москитный  флот", предназначенный для действий в прибрежной морской зоне. НАТО готовит Украину к действиям в формате блока. Это хождение руководящих документов, взаимодействие на уровне отдельных офицеров управления, которые должны понимать, что от них хотят в той или иной ситуации", – отметил военный эксперт.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена