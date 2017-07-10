Эксперт: Украина и НАТО отрабатывают в Черном море "захват территорий"

Черноморский флот проследит за учениями Sea Breeze-2017. В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что эти учения вызывают закономерные вопросы у российской стороны.

Черноморский флот будет отслеживать американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze-2017, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

Учения пройдут на Черном море с 10 по 22 июля, в них примут участие военные из 17-ти стран.

"Проведение американо-украинских учений Sea Breeze будет находиться под постоянным слежением силами и средствами Черноморского флота. Это включает в себя воздушную разведку, сопровождение кораблей, работу наземных станций", – сказал собеседник агентства.

По его словам, средства ведения разведки Черноморского флота будут задействованы на весь период учений.

"На сегодняшний день Черноморский флот располагает достаточно широким парком самолетов морской авиации для того, чтобы вести постоянное наблюдение и сопровождение с воздуха. Корабли, в свою очередь, будут также держаться на необходимой дистанции для слежения за учениями", – сообщил источник.

В нынешнем году в учениях Sea Breeze, помимо США и Украины, участвуют Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Канада, Франция, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польша, Португалия, Турция и Швеция. В маневрах будут задействованы подразделения сухопутных и военно-морских сил, а также морского десанта.

С американской стороны на учения направлены два оснащенных управляемыми ракетами корабля – крейсер Hue City типа Ticonderoga и эскадренный миноносец Carney типа Arleigh Burke, а также патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и около 800 военных моряков и морских пехотинцев.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин отметил, что эти учения вызывают закономерные вопросы у российской стороны.

"В ряде подобных учений американцы вместе с украинцами отрабатывали высадку морского десанта на необорудованное побережье. Это говорит о том, что учения, помимо, как заявляют, антитеррористических задач, отработки взаимодействия штабов, направлены на захват территорий. Высадка морского десанта свидетельствует о том, что есть некий агрессивный элемент – завоевание господства в регионе. То, что учения планируются и управляются американским командованием, туда привлекаются американские корабли – все это говорит о том, что Соединенные Штаты верховодят и задают правила игры на этих учениях. То есть они отрабатывают свои задачи, которые связаны с тем, чтобы американский флот мог безопасно и эффективно действовать в Черном море", – сказал Дмитрий Литовкин.

По его мнению, НАТО готовит Украину к действиям в формате блока.

"Совсем недавно украинцы отремонтировали свой флагман "Гетман Сагайдачный", он вышел в море и сломался. Это единственный боевой корабль, который находится в составе ВМФ Украины и представляет какую-то военную силу. Остальной флот – это катера, это "москитный флот", предназначенный для действий в прибрежной морской зоне. НАТО готовит Украину к действиям в формате блока. Это хождение руководящих документов, взаимодействие на уровне отдельных офицеров управления, которые должны понимать, что от них хотят в той или иной ситуации", – отметил военный эксперт.

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