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Украинский политик: в земельной реформе мы имеем дело с шулерами

13:1310.07.2017
(обновлено: 13:14 10.07.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи. 20 июня 2017Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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По прогнозу Нацбанка Украины, МВФ в 2017 году выделит не 4,5 млрд, а 3 млрд долларов. Одна из причин – Киев не успевает провести земельную реформу. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал украинский политик Владимир Олейник.

Нацбанк Украины изменил прогноз по финансированию от МВФ в 2017 году с 4,5 млрд до 3 млрд долларов, один из траншей переносится на 2018 год. Об этом на брифинге сообщил  и.о. главы Нацбанка Яков Смолий.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.

Участники акции против коррупции у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Политолог: история с траншами МВФ Украине всегда буксует на одном вопросе

"Мы изменили прогноз поступления финансирования от МВФ в этом году до трех миллиардов (с 4,5 млрд – ред.), но мы рассчитываем, что сотрудничество продолжится, и все финансирование, которое планировалось, будет получено Украиной в течение текущего и следующего годов", – сказал Смолий.

Миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. Верховная рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует на Украине уже 14 лет. Украинские граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник выразил мнение, что киевские власти постараются отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли.

"В данном случае они пойдут другим путем. У нас есть информация о том, что они попытаются снять мораторий, то есть, запрет на продажу, установленный законом, через конституционный суд. Порошенко буквально несколько дней назад провел (в Раде) в первом чтении закон о конституционном суде. Дело в том, что судьи, которые заняли свои должности еще при предыдущей власти, категорически против принятия такого решения. Он хочет направить туда (в конституционный суд) негодяев, которые могут принять такое решение. Поэтому "еще не вечер" – надо проявлять бдительность, поскольку мы имеем дело с шулерами", – сказал Владимир Олейник.

По его мнению, в отмене моратория на продажу земли заинтересован лично Петр Порошенко.

"Надо иметь в виду, что это и личный вопрос Порошенко. За время пребывания у власти он стал одним из крупных латифундистов. Реально у него до 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, находящихся в аренде. Но аренда – это одно. Понятно, что лучше иметь землю в собственности, тогда можно ее и перепродать. Это очень дорогой товар, эксклюзивный. Поэтому в данном случае Порошенко рассчитывает на сверхприбыли. И, безусловно, все международные корпорации проявляют интерес не к какому-нибудь "Южмашу", "Турбоатому" и т.д., а  в первую очередь, к земле – самому ценному товару в мире", – заключил Владимир Олейник.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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