Мнение: обвинения против сына Трампа смехотворны. Он же не с Луны свалился

Дональд Трамп-младший намеревался получить компромат на Хиллари Клинтон от юриста из РФ, утверждает NYT. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что обвинения против семьи американского президента звучат с вполне определенной целью.

Адвокат из России Наталья Весельницкая, с которой в 2016 году встречался старший сын американского президента Дональд Трамп-младший, заявляла о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон, сообщает издание New York Times.

Согласно попавшим в распоряжение издания конфиденциальным правительственным документам, встреча Трампа-младшего с "русским адвокатом, у которого есть связи с Кремлем", проходила в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. Во встрече также приняли участие глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт и зять американского президента Джаред Кушнер. Встреча была посвящена приостановленной программе усыновления детей из РФ гражданами США.

В статье New York Times приводятся слова Трампа-младшего, который рассказывает, что после короткого приветствия "женщина (Весельницкая – ред.) заявила, что у нее есть информация о лицах, связанных с Россией, которые финансируют Национальный комитет Демократической партии и поддерживают госпожу Клинтон", которая тогда баллотировалась в президенты.

"Ее слова были туманны, неоднозначны и бессмысленны. Никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено. Быстро выяснилось, что она не имела значимой информации", – цитирует издание Трампа-младшего.

Характерно, что накануне Трамп-младший подтвердил факт встречи с адвокатом, но не упоминал о каком-либо компромате, который ему якобы обещали предоставить. По его словам, встреча "не являлась частью (предвыборной) кампании, и у нее не было никакого продолжения".

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает обвинения издания смехотворными.

"Идет "наезд" на семью Трампа – всех их подозревают, что они каким-то образом могли быть связаны с Россией, – если не удается доказать, что с Россией был связан сам Трамп. То, что теперь уже и сына Трампа в этом подозревают, выглядит смешно и совершенно нелогично. Если Россия помогала Трампу во время предвыборной кампании, как говорят либеральные СМИ, то зачем его сыну встречаться с российским юристом в поисках компромата на Клинтон? Если, как утверждается, российские хакеры активно взламывали базу Демократической партии и находили компроматы на Клинтон, и даже бывший руководитель ФБР (Джеймс) Коми не мог закрыть дело против нее, то зачем сыну Трампа вмешиваться в эти истории? Он же не с Луны свалился, он не мог об этом не знать. Поэтому все эти обвинения носят смехотворный характер", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

По его мнению, это делается с конкретной целью.

"Первое – это не дать Трампу успокоиться, не дать ему сосредоточиться на своих прямых обязанностях, в частности, и тех, которые вытекают после встречи с Владимиром Путиным. Второй момент – нужно держать порох сухим, а русофобскую кампанию в американских СМИ – в состоянии активности. Никто из этих людей не верит, что им удастся объявить Трампу импичмент, но им никак нельзя согласиться с тем, что он выиграл. Поэтому будет ситуация, которая не позволит Трампу освободиться от этого назойливого преследования", – считает политолог.

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