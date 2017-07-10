Мнение: Трамп во многих вещах "блуждает в потемках"

Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Дональд Трамп не верит в создание группы по киберугрозам, о которой говорил с Владимиром Путиным. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что американская сторона часто бывает непоследовательной в договоренностях.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рабочая группа по кибербезопасности, которую он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным, не обязательно будет создана.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали (формирование – ред.) группы по кибербезопасности, не означает, я думаю, что это может случиться", – написал Трамп в своем микроблоге Twitter. В то же время он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня на юго-западе Сирии, о котором говорили лидеры, подписано, а перемирие установилось.

Президенты России и США в пятницу, 7 июля, провели первую встречу в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки". По окончании переговоров, которые длились больше двух часов, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил, что Москва и Вашингтон создадут рабочую группу, чтобы выработать рамочное соглашение о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга. Владимир Путин заявил, что между двумя странами не должно быть неопределенности в вопросах кибербезопасности, и рабочая группа в будущем исключит спекуляции.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что США часто бывают непоследовательными в договоренностях.

"В политике верить американцам нельзя, даже подписанным ими бумагам верить нельзя. Я не могу припомнить в последнее время хоть какие-то договоренности с США, которые потом не видоизменялись бы, либо вообще по-тихому не сходили бы на нет. Кроме того, Трамп во многих вещах "блуждает в потемках", и его мнение будет меняться до противоположного очень часто. Вообще американцы не будут договариваться, если это несет выгоду противоположной стороне. Они считают плохой любую сделку в политике, которая приносит им выгоду менее двух третей. Даже шансы в казино у игрока гораздо выше, чем при договоре с американцами", – сказал политолог в эфире радио Sputnik.

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