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Политолог: США не видят Киев надежным переговорщиком по кризису на Донбассе

09:2310.07.2017
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© AFP 2017 / Sergei SupinskyГоссекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины по итогам их встречи в Киеве. 9 июля 2017Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины по итогам их встречи в Киеве. 9 июля 2017
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Для активизации процесса по урегулированию кризиса на Украине США назначили своего спецпосланника. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, каковы, по его мнению, основные цели американцев.

 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что урегулирование кризиса на Украине является важным аспектом улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами.

"Я думаю, что президент Трамп четко указал на то, что прогресс в деле разрешения кризиса на Украине в плане восстановления суверенитета и территориальной целостности страны имеет значение для улучшения отношений между США и Россией", — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

По словам американского госсекретаря, именно для активизации процесса по урегулированию кризиса был назначен спецпосланник США на Украине Курт Волкер.

"Посол Волкер будет активнее работать в рамках "нормандской группы". Мы не можем сохранять ситуацию в status quo, потому что оставлять все как есть недопустимо. Поэтому мы возобновляем переговоры, чтобы они привели к продвижению, с этой целью и назначили Волкера. Мы надеемся, что сможем изменить эту динамику и добьемся прогресса", — сказал Тиллерсон.

Во время встречи в немецком Гамбурге на саммите G20 президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о создании дипломатического канала связи, целью которого заявлено содействие мирному урегулированию на востоке Украины.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы начинают выполнять договоренности, однако с иной целью.

"Все это не противоречит договоренностям, достигнутым на встрече двух лидеров. Другое дело, что цель США – это, скорее, закрепиться в качестве официальных участников мирного процесса и продолжать влиять на события в Европе и на Украине. То есть основная цель американцев – просто быть в игре, а не добиваться каких-то реальных улучшений. Предложений много исходит, начиная от (Петра) Порошенко и заканчивая французским лидером (Эммануэлем) Макроном: о новом формате, о новых соглашениях. Но никто не ставит вопрос ребром: кто конкретно виноват в том, что не выполняется политическая часть Минских соглашений. Понятно, что здесь никак не ДНР и ЛНР их не выполняют. Вместо того, что бы сказать, что конкретно не выполняет Украина, говориться о том, что, мол, буксуют Минские соглашения, давайте другие. Конечно, это игра слов", —  сказал Станислав Бышок.

Вместе с тем, по его словам, США не видят в Киеве надежного переговорщика по урегулированию украинского кризиса.

"Очень важный момент: несмотря на то, что в своей речи в Киеве (Рекс) Тиллерсон критиковал Россию за то, что она якобы недостаточно делает для урегулирования по Донбассу, спецпосланник США отправлен не в Россию, а именно на Украину. Это говорит о том, что США не видят Украину надежным переговорщиком в рамках этого процесса", — отметил Станислав Бышок.


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